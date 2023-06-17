«Жарю, пою и кайфую от этого»: новосибирец бросил бизнес и стал поющим шашлычником — ему платят 80 тысяч за выезд и позвали в телешоу

Илья Козлов в 28 лет бросил продажу автозапчастей, поняв, что добился в сфере всего, чего хотел, и уехал переживать свой кризис в село, обрабатывать поля от вредителей. Там он понял, что может совместить два своих любимых дела: Илья любит петь и жарить мясо. Вместе с женой они придумали название для бренда — Meat&Jazz, и постепенно он стал обрастать клиентами. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, как работает поющий шашлычник, в чём секрет его вкусных блюд и как ему удается всё совмещать.
«Был в эмоциональной дыре»
Илья Козлов говорит, что его история началась в 1996 году, когда мама привезла его из деревни в Алтайском крае в Барнаул, в вокально-хореографическую студию. Так он начал петь. В шесть лет съездил в Москву на конкурс «До-ми-солька» и стал развиваться в этом направлении.
— Были многочисленные конкурсы. Мама постоянно таскала меня на занятия из деревни за 180 километров — три раза в неделю. Потом всё понеслось: после окончания школы я переехал в Новосибирск, делал с ребятами живую группу «Соседи». Через время ушел от этого, занялся бизнесом — автозапчастями, — вспоминает Илья.
Но, добавляет он, музыка его не отпускала. В 28 лет Илья понял, что работу в продажах надо прекращать: решил, что устал продавать, добился в этой сфере всего, что мог, и хочет петь. Но ему казалось, что и здесь уже всё пройдено: были рестораны, бары, разные группы, сольные выступления.
— И я уехал в поля. Набрал 15 килограммов за месяц, потом скинул их. Я был в какой-то эмоциональной дыре и не знал, что мне делать. Жена была в шоке, — говорит Илья.
В полях он занимался химией: обрабатывал растения от вредителей, хотя специального образования в этой сфере у него не было.
«Такое вкусное мясо нужно продавать»
Жена подарила Илье курс со специалистами, помогающими найти любимое дело, — на его прохождение потребовалось около двух месяцев. В процессе он понял, что его призванием может стать мясо — его он жарит каждый год на природе с друзьями.
— Мне друзья говорили, что такое вкусное мясо нужно продавать. И так я понял, что кайфую от того, что жарю мясо, — я же деревенский. Я не профессиональный повар, но мясо я чувствую. Надо быть мясом, чтобы оно получилось классным. Я подумал, что я молодой, буду жарить только свое мясо, выезжать — но своей фишки-то нет. А потом понял, что она будет в пении! Так получилось, что я жарю, пою и кайфую от этого. Я единственный человек, которые делает такое в России, — уверяет Илья.
Свое дело он назвал Meat&Jazz: джаз здесь — не конкретный стиль музыки, а в значении «веселиться», «джазовать». К тому же у Ильи была машина Jazz желтого цвета, на которой он ездил работать. Правда, автомобиль он недавно продал: мощности увеличились, и его стало не хватать.
Концепцию бизнеса обсуждал с женой, вместе они придумывали название, логотип. Первые заказы, в 2019 году, были от друзей, аккаунты в соцсетях вела жена Ильи, а дальше пошло сарафанное радио. И его хватает, поэтому сейчас Илья даже не особо ведет соцсети.
Илья рассказывает, что люди часто спорят, поет ли он вживую или под фонограмму. Он утверждает, что всё поет вживую.
— Так получилось, что в 28 лет я был в кризисе, а сейчас я качаю и кайфую от того, что делаю. Если в толпе есть хоть один энергичный человек, то я возьму от него энергию и отдам ему в два раза больше, — замечает поющий шашлычник.
Илья отмечает, что люди особенно хвалят его стейки и грибы. Недавно он открыл рецепт идеальной говядины на шпажках и стал жарить шашлык из говядины.
— Если люди думают, что говядина сухая и ее невозможно жевать, то они просто не умеют ее готовить, — уверен Илья. — Она должна таять во рту.
«Мне нужно 220 вольт и водички»
Илья говорит, что кому-то его выезды кажутся дорогими.
— Мой сегмент — выше среднего. Может, для кого-то это дорого, но порой люди сидят в ресторане и оставляют 3 тысячи, ничего толком не поев, — замечает Илья. — Я думаю, что у меня недорого: в прошлом году я считал, что в среднем 3–4 тысячи на человека выходит. Понятно, что чем меньше людей, тем дороже, потому что выезд к 10 людям стоит примерно столько же, как и к 4. Один раз я приезжал для одного человека.
Он признаётся, что иногда ему обидно, когда он бронирует дату для какой-то небольшой компании, а потом приходится отказывать большим корпоративам. Самое большое мероприятие шашлычника было на 300 человек.
Цена состоит из нескольких компонентов: выезд, подготовка к нему — закупка мяса, мариновка и так далее. На 20 человек, например, понадобится
Выезд по городу стоит в среднем от 1000 рублей, 3 часа вокала с выходами по 30 минут —
Еще Илья привозит с собой шатры, мармиты, чтобы мясо не остывало, — так получается сумма около
Илья всё привозит на площадку в вакууме. Начинал он с маринования дома — сейчас у него уже появился отдельный цех для этого.
— Мне нужно 220 вольт и водички, всё остальное я сам привезу и устрою праздник, — шутит шашлычник.
Зимой он тоже выезжает: делает либо квартирные вечеринки со своими чугунными сковородками, либо жарит мясо на улице, даже в 40-градусный мороз. Один раз, утверждает Илья, он жарил мясо в загсе.
«Со стейками всё просто — кроме выбора мяса»
Илья говорит, что у него часто спрашивают, как он делает маринады. Он рассказывает ингредиенты, но всё делает на глаз и считает, что его рецепты всё равно не повторить.
— В свинину я люблю добавлять зиру, паприку или тмин, соевый соус, но кто-то может добавить и пересолить. Со стейками тоже всё просто, кроме выбора мяса, потому что в Новосибирске сложно сейчас найти хорошее. Мясо просто поливаешь оливковом маслом, солишь морской солью, посыпаешь смесью перцев и растираешь. Оно отдыхает минут 30, потом — на мангал. В сковородку кладешь сливочное масло, чеснок, розмарин, тимьян, а потом оставляешь отдохнуть минут на 10, чтобы он был мягким, — делится своими секретами Илья.
Чужое мясо, замечает Илья, он не жарит — только привезенное с собой. Сейчас одного поставщика у него нет, мясо он ищет у разных фермерских хозяйств. Иногда ему приходится искать, например, 75 килограммов говяжьей вырезки за раз.
Первые полтора года Илья работал один: делал всё сам, отмывал после себя площадку. Чтобы не перегореть, он нашел себе помощника, а если мероприятие большое, приезжает с несколькими.
Шашлычник говорит, что пока не планирует как-то расширяться: ему нравится, как всё происходит сейчас. Иногда он летает на заказы в Москву и Санкт-Петербург — и таких заказов Илья Козлов хотел бы больше.
Когда-нибудь Илья хотел бы открыть свой ресторан, но признаёт, что тогда для поддержания качества ему придется находиться в нём постоянно.
Вечером 17 июня на телеканале «Россия 1» выйдет выпуск программы Андрея Малахова «Привет, Андрей! Песни под шашлычок», в котором снялся Илья Козлов, — Андрей Малахов уже восхитился поющим шашлычником из Новосибирска.