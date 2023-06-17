«Жарю, пою и кайфую от этого»: новосибирец бросил бизнес и стал поющим шашлычником — ему платят 80 тысяч за выезд и позвали в телешоу

— Были многочисленные конкурсы. Мама постоянно таскала меня на занятия из деревни за 180 километров — три раза в неделю. Потом всё понеслось: после окончания школы я переехал в Новосибирск, делал с ребятами живую группу «Соседи». Через время ушел от этого, занялся бизнесом — автозапчастями, — вспоминает Илья.



Но, добавляет он, музыка его не отпускала. В 28 лет Илья понял, что работу в продажах надо прекращать: решил, что устал продавать, добился в этой сфере всего, что мог, и хочет петь. Но ему казалось, что и здесь уже всё пройдено: были рестораны, бары, разные группы, сольные выступления.

