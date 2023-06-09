Андрей Малахов восхитился поющим шашлычником в Новосибирске. Что еще он думает о столице Сибири

Телеведущий Андрей Малахов посетил Новосибирск — на его визит выпала аномальная жара. 5 июня температура воздуха днем поднялась аж до +34 градусов, но духота и пекло не смутили Андрея, наоборот, он порадовался тому, что где-то в нашей стране есть лето. Малахов прилетел в Новосибирск специально, чтобы провести
— В прошлый ваш визит новый терминал аэропорта Толмачево находился в стадии ремонта. В этом году вам удалось посмотреть на итоговый вариант. Понравилось?
— Я надеялся, что за год, пока меня не было, ремонт будет закончен. В прошлый мой приезд была дополнительная сдача крови: в 20 минутах от входа паркуешь машины, дальше идешь через весь аэропорт, очереди, толкотня. Я прилетел в 5 утра, аэропорт был пуст, заметно, что все работы закончены.
— Значит, новосибирские пробки не застали. В последнее время люди говорят, что наши пробки стали хуже московских.
— Слышал такое, люди действительно пишут об этом, в моей программе часто говорят, что время может быть увеличено до 40 минут, при обычном движении в 20 минут это ощутимо.
— В Москве сейчас погода гораздо приятнее. Как переносите новосибирскую жару?
— Мне кажется, это хорошо: я впервые почувствовал, что где-то есть лето. Я был у себя на родине в Апатитах — там +9 градусов, в Москве +15 градусов. Накануне я был в Санкт-Петербурге, там +12 градусов и дождь. У вас я впервые почувствовал, что нахожусь в июне, Новосибирск радует.
— Сколько дней планируете провести в Новосибирске?
— В этот раз, к сожалению, ненадолго, всего на один день — очень плотный ритм, нужно много чего успеть, записать несколько программ, весь коллектив уже хочет в отпуск. Дальше у меня еще несколько встреч: свадьба диджея Кати Гусевой, день рождения Ольги Львовны Свибловой. В общем, всё очень плотно.
— В прошлый приезд вы посещали мастерскую художника Константина Скотникова и приобрели картину. В этот раз планируете нанести повторный визит?
— Я бы очень хотел, но нет возможности. Прилет в 5 утра, накануне в Санкт-Петербурге у меня была работа — я закончил в 2 часа ночи. У нас с супругой была годовщина свадьбы, мы взяли с собой ребенка — в первый раз показать ему Питер, он не спал днем, а я думал спать с ним в дневное время хотя бы 1,5 часа. Сегодня я отсыпался, съездил на массаж в World Class к Кириллу Никитину, очень рад, что попал именно к нему — он чемпион в массажных соревнованиях. Еще час додремал там.
— Вашу программу часто посещают сибиряки. Есть среди них герои, которые вам особенно запомнились?
— Да, действительно часто. Я считаю, новосибирская земля полна талантами. Недавно у нас был поющий шашлычник — в стране он такой единственный. Живет в Новосибирске, потрясающий парень, готовит невероятно вкусный шашлык с песнями и танцами. Кто еще не знал про его существование — обязательно познакомьтесь. Судя по видео, которое мы наблюдали, праздники с ним — это очень весело.
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