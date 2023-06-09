Андрей Малахов восхитился поющим шашлычником в Новосибирске. Что еще он думает о столице Сибири

— В прошлый ваш визит новый терминал аэропорта Толмачево находился в стадии ремонта. В этом году вам удалось посмотреть на итоговый вариант. Понравилось?



— Я надеялся, что за год, пока меня не было, ремонт будет закончен. В прошлый мой приезд была дополнительная сдача крови: в 20 минутах от входа паркуешь машины, дальше идешь через весь аэропорт, очереди, толкотня. Я прилетел в 5 утра, аэропорт был пуст, заметно, что все работы закончены.