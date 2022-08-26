Андрей Малахов купил две картины у новосибирского художника и познакомился с его дочерью

Сегодня, 26 августа, известный телеведущий Андрей Малахов посетил мастерскую новосибирского художника, участника арт-группы «Синие носы» Константина Скотникова. О визите звездного гостя на странице своей соцсети сообщил сам Скотников.



— Мы были шапочно знакомы с Андреем Малаховым года с 2003-го , 2004-го или 2005-го . Это было давно: я участвовал в его телевизионной передаче по поводу немецкого патологоанатома и скульптора, который делает фигуры из трупов людей. Мы участвовали в этой дискуссии с Мизиным и Шабуровым (Слава Мизин и Александр Шабуров — участники арт-группы «Синие носы». — Прим. ред.). Но это было давно, и мы друг о друге уже забыли… А вчера Андрей Малахов позвонил мне и сказал, что по рекомендации Маяны Насыбулловой (известная новосибирская художница. — Прим. ред.) он хочет посетить мою мастерскую. И прямо утром сегодня приехал, — рассказал корреспонденту NGS.RU Константин Скотников.