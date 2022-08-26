Андрей Малахов купил две картины у новосибирского художника и познакомился с его дочерью
Знаменитый телеведущий побывал в мастерской Константина Скотникова
Сегодня, 26 августа, известный телеведущий Андрей Малахов посетил мастерскую новосибирского художника, участника арт-группы «Синие носы» Константина Скотникова. О визите звездного гостя на странице своей соцсети сообщил сам Скотников.
— Мы были шапочно знакомы с Андреем Малаховым года с
Скотников уточнил, что провел телеведущему, который увлекается современным искусством, экскурсию по мастерской и показал свои работы — как самые ранние, так и последние. Малахов заинтересовался двумя картинами: миниатюрной акварелью — пейзажем студенческого периода Скотникова и большой известной картиной художника из серии «Приключение внутреннего Буратино». Миниатюра новосибирского художника, заметил Малахов, напомнила ему одну из работ современного британского художника Энтони Гормли, которая была написана позднее.
Помимо двух картин, которые Малахов приобрел для центра современного искусства «Сияние» в родном городе Апатиты, он получил от художника уникальный каталог выставки «Случайные совпадения». Этот проект «Синие носы» организовали в Санкт-Петербурге в 2014 году.
— А еще я познакомил его с Таей Акуловой (дочь Скотникова. — Прим. ред.), которая вчера открыла выставку своих картин в творческом пространстве «Арт Ель». Малахов очень хорошо отнесся к работам дочери: особо выделил парочку — «Валькирии» и «Персей». Если кто не был на выставке — сходите: она бесплатная и будет идти по 29 сентября, — сообщил Константин Скотников.
Андрей Малахов рассказал о своей экскурсии в мастерскую художника Скотникова и других новосибирских делах. Он смог поговорить с корреспондентом NGS.RU, пока ехал в аэропорт.
— Если кто-то собирает коллекции современного искусство, должны понимать, что Константин — живущий рядом с ними классик. К тому же он до сих пор преподает и с нетерпением ждет 1 сентября. Мне кажется, что ваш Краеведческий музей много теряет, что не делает его персональную выставку… Но я не только побывал в мастерской Кости Скотникова и познакомился с его дочкой, но и заходил к лучшему массажисту Сибири в World Class — делал массаж. Там работает Кирилл — массажист — чемпион Сибири [по массажу]. А еще посетил гимназию
Известный телеведущий с сожалением добавил, что из-за жесткого графика не успел увидеть Академгородок. Он пообещал, что обязательно сделает это в следующий приезд в Новосибирск. Зато он успел заглянуть в гости к своим друзьям, которым пять лет назад проводил свадьбу.
Кроме того, Андрей Малахов заметил, что остался доволен посещением Новосибирска и «Народной премией НГС». Он проводил мероприятие 25 августа в новосибирском Оперном театре вместе с певицей Пелагеей, «Народную премию НГС». Ранее Андрей Малахов рассказывал корреспонденту NGS.RU Илье Калинину, что он коллекционирует работы современных художников, создал в родном городе Апатиты центр современного искусства «Сияние» и знаком с творчеством некоторых новосибирских художников, среди которых особо выделяет Маяну Насыбуллову.