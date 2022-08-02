«Она очень талантлива». Картины новосибирской художницы попали в личную коллекцию Андрея Малахова

— Маяна Насыбуллова из Новосибирска — уникальный художник! Она роскошная и одна из самых лучших молодых художниц. Если бы Маяна была замечена мировым рынком, то ей бы просто не было цены. Просто все условия не дают нашим художникам никуда вырваться. Но Маяна — потрясающая, как и ее последняя коллекция. Это к вопросу про память и возвращение в детство: она в янтарь, который в Советском Союзе всегда считался элегантным подарком, как в смолу, которая капает с сосен, заливает предметы, которые ты, когда был маленьким, считал своим главным сокровищем. Например, ты нашел какую-то пульку, или какую-то кассету для фотоаппарата, или какой-нибудь красивый камень, звездочку, копеечку… И вот она всё это заливает смолой и делает такие красивые арт-объекты.

