«Она очень талантлива». Картины новосибирской художницы попали в личную коллекцию Андрея Малахова
Кроме Маяны Насыбулловой известный телеведущий также отметил других талантливых художников и певцов из Новосибирска
Картины новосибирской художницы Маяны Насыбулловой попали в личную коллекцию известного ведущего телепередач «Привет, Андрей!», «Песни от всей души» и нового проекта «Малахов», которые выходят на канале «Россия-1», Андрея Малахова. Корреспонденту НГС он рассказал, что восхищен работами не только Маяны Насыбулловой, но считает талантливым художника Артема Лоскутова, и приятно удивлен семейным музыкальным дуэтом Иващенко.
— Маяна Насыбуллова из Новосибирска — уникальный художник! Она роскошная и одна из самых лучших молодых художниц. Если бы Маяна была замечена мировым рынком, то ей бы просто не было цены. Просто все условия не дают нашим художникам никуда вырваться. Но Маяна — потрясающая, как и ее последняя коллекция. Это к вопросу про память и возвращение в детство: она в янтарь, который в Советском Союзе всегда считался элегантным подарком, как в смолу, которая капает с сосен, заливает предметы, которые ты, когда был маленьким, считал своим главным сокровищем. Например, ты нашел какую-то пульку, или какую-то кассету для фотоаппарата, или какой-нибудь красивый камень, звездочку, копеечку… И вот она всё это заливает смолой и делает такие красивые арт-объекты.
Я, когда это увидел, в одну секунду перенесся в какой-то детский двор, в котором ходили и находили такие же сокровища. Потом приносили их домой, разглядывали, менялись… И вот это возвращение в детство, несмотря на то, что Маяна моложе меня лет на двадцать, все проходили… Не, она очень талантлива! Ее родители должны ею гордиться: она выросла стильной художницей, — восхитился творчеством новосибирской художницы известный телеведущий.
Творчество Маяны Насыбулловой представлено в центре современного искусства «Сияние», который в декабре 2020 года открыл Андрей Малахов в родном городе Апатиты. А вот картин Артема Лоскутова у телеведущего в коллекции нет, но он видел и считает хорошей работой известное полотно Лоскутова «Запрещенка», а самого автора — «талантливым парнем».
НГС неоднократно рассказывал про творчество художницы Маяны Насыбулловой: в июне 2021 года ее выставка состоялась в ЦК19, в 2017 году кураторы московского частного музея «Гараж» зачислили Маяну в число лучших современных художников России, а годом ранее НГС рассказал, что художница продала около сотни бюстов Ленина, расписанных под масс-культурных героев. Позднее мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал это «глумлением над историей», пояснив, что «есть вещи святые».
Подробное интервью с Андреем Малаховым, который 25 августа собирается приехать в Новосибирск в качестве ведущего «Народной премии НГС», читайте тут.