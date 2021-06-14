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В центре города выставили слепки обнаженных частей тел сибиряков — показываем, как это выглядит

В ЦК19 началась трансмедийная выставка одного из лучших новосибирских современных художников. Мы побывали там (и вам советуем)

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В Центре культуры ЦК19 открылась выставка известной новосибирской художницы Маяны Насыбулловой «Фаза: переход»

В Центре культуры ЦК19 открылась выставка известной новосибирской художницы Маяны Насыбулловой «Фаза: переход»

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В ЦК19 открылась выставка со слепками обнаженных частей тел новосибирцев

В Центре культуры ЦК19 открылась выставка одного из лучших новосибирских современных художников Маяны Насыбулловой — трансмедийный проект «Фаза: переход». На выставке представлены слепки обнаженных частей тела новосибирцев, графика художницы, видео-арт и объекты со звуковым сопровождением. Корреспондент НГС Илья Калинин одним из первых посетил выставку и узнал, что современным художникам в ЦК19 начали платить гонорары за выставки.

Все показанные на выставке экспонаты изготавливались специально для проекта «Фаза: переход»

Все показанные на выставке экспонаты изготавливались специально для проекта «Фаза: переход»

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Каждый в представленных объектах может увидеть что-то свое

Каждый в представленных объектах может увидеть что-то свое

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Графика на выставке тоже в каком-то смысле про человеческое тело

Графика на выставке тоже в каком-то смысле про человеческое тело

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На выставке представлены гипсовые слепки обнаженных частей тела новосибирцев, картины художницы, видео-арт и объекты со звуковым сопровождением. Некоторые работы сделаны в коллаборации с другими художниками.

Слепок с ноги новосибирской художницы Нади Максиной

Слепок с ноги новосибирской художницы Нади Максиной

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— Всё проходит в рамках программы «Траектория», которую мы запустили в этом году, программы по поддержке молодого современного искусства. Это — первая выставка в рамках «Траектории», но мы надеемся, что программа станет регулярной и ежегодной. И что ее будет поддерживать не частный благотворительный Фонд Михаила Прохорова, как сейчас, а, например, город. В этом году в рамках «Траектории» запланировано четыре выставки. Сейчас мы начинаем с «Фазы: переход», потом будет проект группы МЫК, выставка фотографа Александра Никольского, в которой он выступит куратором, и групповой проект под руководством Мити Главанакова, — рассказала руководитель информационного отдела Центра культуры ЦК19 Ангелина Бурлюк.

Сделать этот проект Насыбуллова хотела еще в 2020 году, но из-за пандемии всё постоянно откладывалось

Сделать этот проект Насыбуллова хотела еще в 2020 году, но из-за пандемии всё постоянно откладывалось

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Как рассказала Ангелина Бурлюк, ЦК19 будет даже платить гонорары художникам, кто примет участие в проектах программы поддержки молодого современного искусства «Траектория».

Арт-объекты, которые посетители будут не только смотреть, но и слушать

Арт-объекты, которые посетители будут не только смотреть, но и слушать

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— Художникам должны, конечно, платить гонорар. Это — труд, и он тоже должен быть оплачен. Я могу раскрыть цифры. Поскольку у Фонда Михаила Прохорова всегда есть публичные отчеты, могу сказать: мы получили грант на сумму 500 тысяч рублей. Это на все четыре проекта. Туда входит закупка материалов для производства художественных работ, материалы на продакшен-выставки, организацию и так далее. По условиям гранта, гонорарная часть участников не должна превышать 20 процентов от общего бюджета. То есть 100 тысяч рублей — это гонорарная часть на всех, — говорит Ангелина Бурлюк.

Спины натурщиц из Новосибирска

Спины натурщиц из Новосибирска

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— «Фаза: переход» — исследование телесности, критическое выявление социальных и биологических представлений о теле, его психофизических границах, а также репрезентации в культурном поле, — так описана открывшаяся выставка в пресс-релизе ЦК19.

По версии экспертов в современном искусстве частного московского музея «Гараж», Маяна Насыбуллова входит в число лучших современных художников страны

По версии экспертов в современном искусстве частного московского музея «Гараж», Маяна Насыбуллова входит в число лучших современных художников страны

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— Словами иногда сложно сказать. Потому что, если сказать, что эта выставка про тело, окажется, что это слишком просто. Хотя в каком-то широком смысле это действительно выставка про тело. Непонятно, насколько мы осознаем, но мы — это наше тело. Наше мышление — это наше тело. Границы, с которыми сталкиваемся в обществе, это границы, с которыми часто сталкивается наше тело: это военный призыв, разные законы, ограничивающие аборты… То есть твое тело всегда контролируется, твое тело это и есть ты. Но у нас в культуре принято отделять тело от души. И душа — это какая-то личность, которая в скафандре тела... Но тело при этом определяет очень многое в жизни. И вот это ощущение разорванности, ощущение поиска целостности в каких-то вот призраках прошлого, это, собственно, то, о чем эта выставка, — объясняет художница Маяна Насыбуллова.

Фильм REMOVAL — видео-арт без закадрового текста, звучит только музыка

Фильм REMOVAL — видео-арт без закадрового текста, звучит только музыка

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Двадцатитрехминутный фильм REMOVAL, который идет в одном из залов экспозиции, зрителям представлен впервые. Видео, состоящее из трех частей, метафорически повествует о попытке соответствовать условным стандартам привлекательности. Дополняет его серия гипсовых слепков с фрагментами тел шестнадцати новосибирцев, которые согласились стать натурщиками для проекта.

В этой картине некоторые на выставке увидели себя

В этой картине некоторые на выставке увидели себя

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Маяна Насыбуллова — известная новосибирская художница, работающая последнее время в Москве. В 2017 году попала в число лучших современных художников страны, отобранных для первого триеннале современного российского искусства — крупнейшего проекта-исследования московского частного музея «Гараж». Кураторы «Гаража» объездили свыше 40 городов и встретились с более чем 200 художниками. На выставку в итоге отобрали со всей страны 68 человек, в числе которых оказалась Насыбуллова.

Маяна заметила, что почти все натурщики в той или иной степени — ее знакомые

Маяна заметила, что почти все натурщики в той или иной степени — ее знакомые

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Выставка «Фаза: переход» работает в ЦК19 до 11 июля. Ограничение по возрасту: 18 лет. Стоимость билетов: 100 и 150 рублей. В связи с распоряжением Роспотребнадзора одно событие может посетить не более 50 человек, поэтому билеты на каждый день продаются в ограниченном количестве.

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ЦК-19современное искусство
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