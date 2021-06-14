В центре города выставили слепки обнаженных частей тел сибиряков — показываем, как это выглядит

— Словами иногда сложно сказать. Потому что, если сказать, что эта выставка про тело, окажется, что это слишком просто. Хотя в каком-то широком смысле это действительно выставка про тело. Непонятно, насколько мы осознаем, но мы — это наше тело. Наше мышление — это наше тело. Границы, с которыми сталкиваемся в обществе, это границы, с которыми часто сталкивается наше тело: это военный призыв, разные законы, ограничивающие аборты… То есть твое тело всегда контролируется, твое тело это и есть ты. Но у нас в культуре принято отделять тело от души. И душа — это какая-то личность, которая в скафандре тела... Но тело при этом определяет очень многое в жизни. И вот это ощущение разорванности, ощущение поиска целостности в каких-то вот призраках прошлого, это, собственно, то, о чем эта выставка, — объясняет художница Маяна Насыбуллова.