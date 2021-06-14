В центре города выставили слепки обнаженных частей тел сибиряков — показываем, как это выглядит

В ЦК19 открылась выставка со слепками обнаженных частей тел новосибирцев
В Центре культуры ЦК19 открылась выставка одного из лучших новосибирских современных художников Маяны Насыбулловой — трансмедийный проект «Фаза: переход». На выставке представлены слепки обнаженных частей тела новосибирцев, графика художницы, видео-арт и объекты со звуковым сопровождением. Корреспондент НГС Илья Калинин одним из первых посетил выставку и узнал, что современным художникам в ЦК19 начали платить гонорары за выставки.
На выставке представлены гипсовые слепки обнаженных частей тела новосибирцев, картины художницы, видео-арт и объекты со звуковым сопровождением. Некоторые работы сделаны в коллаборации с другими художниками.
— Всё проходит в рамках программы «Траектория», которую мы запустили в этом году, программы по поддержке молодого современного искусства. Это — первая выставка в рамках «Траектории», но мы надеемся, что программа станет регулярной и ежегодной. И что ее будет поддерживать не частный благотворительный Фонд Михаила Прохорова, как сейчас, а, например, город. В этом году в рамках «Траектории» запланировано четыре выставки. Сейчас мы начинаем с «Фазы: переход», потом будет проект группы МЫК, выставка фотографа Александра Никольского, в которой он выступит куратором, и групповой проект под руководством Мити Главанакова, — рассказала руководитель информационного отдела Центра культуры ЦК19 Ангелина Бурлюк.
Как рассказала Ангелина Бурлюк, ЦК19 будет даже платить гонорары художникам, кто примет участие в проектах программы поддержки молодого современного искусства «Траектория».
— Художникам должны, конечно, платить гонорар. Это — труд, и он тоже должен быть оплачен. Я могу раскрыть цифры. Поскольку у Фонда Михаила Прохорова всегда есть публичные отчеты, могу сказать: мы получили грант на сумму 500 тысяч рублей. Это на все четыре проекта. Туда входит закупка материалов для производства художественных работ, материалы на продакшен-выставки, организацию и так далее. По условиям гранта, гонорарная часть участников не должна превышать 20 процентов от общего бюджета. То есть 100 тысяч рублей — это гонорарная часть на всех, — говорит Ангелина Бурлюк.
— «Фаза: переход» — исследование телесности, критическое выявление социальных и биологических представлений о теле, его психофизических границах, а также репрезентации в культурном поле, — так описана открывшаяся выставка в пресс-релизе ЦК19.
— Словами иногда сложно сказать. Потому что, если сказать, что эта выставка про тело, окажется, что это слишком просто. Хотя в каком-то широком смысле это действительно выставка про тело. Непонятно, насколько мы осознаем, но мы — это наше тело. Наше мышление — это наше тело. Границы, с которыми сталкиваемся в обществе, это границы, с которыми часто сталкивается наше тело: это военный призыв, разные законы, ограничивающие аборты… То есть твое тело всегда контролируется, твое тело это и есть ты. Но у нас в культуре принято отделять тело от души. И душа — это какая-то личность, которая в скафандре тела... Но тело при этом определяет очень многое в жизни. И вот это ощущение разорванности, ощущение поиска целостности в каких-то вот призраках прошлого, это, собственно, то, о чем эта выставка, — объясняет художница Маяна Насыбуллова.
Двадцатитрехминутный фильм REMOVAL, который идет в одном из залов экспозиции, зрителям представлен впервые. Видео, состоящее из трех частей, метафорически повествует о попытке соответствовать условным стандартам привлекательности. Дополняет его серия гипсовых слепков с фрагментами тел шестнадцати новосибирцев, которые согласились стать натурщиками для проекта.
Маяна Насыбуллова — известная новосибирская художница, работающая последнее время в Москве. В 2017 году попала в число лучших современных художников страны, отобранных для первого триеннале современного российского искусства — крупнейшего проекта-исследования московского частного музея «Гараж». Кураторы «Гаража» объездили свыше 40 городов и встретились с более чем 200 художниками. На выставку в итоге отобрали со всей страны 68 человек, в числе которых оказалась Насыбуллова.
Выставка «Фаза: переход» работает в ЦК19 до