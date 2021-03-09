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В Новосибирске начались «похороны» творческой группы с разбитыми зеркалами в трехлитровых банках — фото с выставки

Экспозиция объектов и видеоинсталляций под названием «Тло. Похороны группы МЫК» открылась в залах ЦК19

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Кокошники от группы МЫК, которые изготовлены для спектакля «Первого театра»&nbsp;«Грибы»

Кокошники от группы МЫК, которые изготовлены для спектакля «Первого театра» «Грибы»

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В новосибирском ЦК19 открылась выставка с разбитыми зеркалами в трехлитровых банках

Сегодня, 9 марта, в 18:00 в центре культуры ЦК19 открылась выставка современного искусства «Тло. Похороны группы МЫК». О концепции новой выставки корреспонденту НГС рассказал куратор ЦК19 Пётр Жеребцов.

Среди экспонатов на «похоронах» оказались банки с осколками зеркал внутри

Среди экспонатов на «похоронах» оказались банки с осколками зеркал внутри

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Похороны МЫК — итог двухлетнего творческого пути группы. Ее члены хотят двигаться дальше

Похороны МЫК — итог двухлетнего творческого пути группы. Ее члены хотят двигаться дальше

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Тло (устаревшее) — дно, испод, основание, внутренняя плоскость дна. Например, тло улья, изба до тла сгорела, его обокрали до тла.

МЫК — не аббревиатура, для группы это неуверенное и некатегоричное «нет»

МЫК — не аббревиатура, для группы это неуверенное и некатегоричное «нет»

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— Это такая ревизия того, что группа МЫК сделала за два года. Принципиально то, что примерно половина вещей, которые тут показаны, прежде галерейного, музейного показа не имели. Это как документация из реализованных 10 проектов, так и фрагменты их в новой сборке, — пояснил Пётр Жеребцов.

Одна из участниц группы МЫК — режиссер Полина Кардымон

Одна из участниц группы МЫК — режиссер Полина Кардымон

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МЫК — творческое объединение новосибирцев, работающих в театральной сфере, которые решили заняться еще и современным искусством. В МЫК вошли: режиссеры Сергей Чехов и Полина Кардымон, театральный художник Евгений Лемешонок и два специалиста по звуку — Владимир Бочаров и Денис Франк.

Зал с декорациями и набросками оформления театральной постановки «Грибы»

Зал с декорациями и набросками оформления театральной постановки «Грибы»

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Графика, рисунки, видеоинсталляции и различные объекты расположились в четырех залах центра культуры ЦК19.

Видеоинсталляция «Раковинатока»

Видеоинсталляция «Раковинатока»

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— Вот работа Сергея Чехова «Раковинатока», где он со своей женой ведет воображаемый диалог. Он сделан из двух монологов по предельно откровенным вопросам, которые они друг другу задавали, но не могли открыто на эти темы поговорить. И тогда они записали по отдельности свои монологи — ответы на вопросы другого — и склеили из этого диалог. Диалог, которого никогда не было и он существует только на этом видео. Такая арт-терапия получилась, — описал одну из видеоинсталляций куратор ЦК19.

Граффити со стен станций новосибирского метрополитена тоже стали экспонатами выставки

Граффити со стен станций новосибирского метрополитена тоже стали экспонатами выставки

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Выставка продлится до 29 марта. Цена билетов — 100 и 150 рублей. Есть определенные дни, когда проходит специальная экскурсия-медиация, где происходит общение с экспертом — оно похоже на психотерапию. На медиацию надо регистрироваться заранее, цена билетов остается прежней.

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Осенью 2019 года НГС рассказал о большом фестивале современного искусства, который прошел и в помещении ЦК19. А чуть позже в этих же залах прошла выставка иронического искусства, где показали металлические кокошники, мехового Ленина и розового Кутузова Артёма Лоскутова.

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ЦК19обзор с выставкисовременное искусство
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