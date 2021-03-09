В Новосибирске начались «похороны» творческой группы с разбитыми зеркалами в трехлитровых банках — фото с выставки

— Вот работа Сергея Чехова «Раковинатока», где он со своей женой ведет воображаемый диалог. Он сделан из двух монологов по предельно откровенным вопросам, которые они друг другу задавали, но не могли открыто на эти темы поговорить. И тогда они записали по отдельности свои монологи — ответы на вопросы другого — и склеили из этого диалог. Диалог, которого никогда не было и он существует только на этом видео. Такая арт-терапия получилась, — описал одну из видеоинсталляций куратор ЦК19.