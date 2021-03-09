В Новосибирске начались «похороны» творческой группы с разбитыми зеркалами в трехлитровых банках — фото с выставки

В новосибирском ЦК19 открылась выставка с разбитыми зеркалами в трехлитровых банках
Сегодня, 9 марта, в 18:00 в центре культуры ЦК19 открылась выставка современного искусства «
Тло (устаревшее) — дно, испод, основание, внутренняя плоскость дна. Например, тло улья, изба до тла сгорела, его обокрали до тла.
— Это такая ревизия того, что группа МЫК сделала за два года. Принципиально то, что примерно половина вещей, которые тут показаны, прежде галерейного, музейного показа не имели. Это как документация из реализованных 10 проектов, так и фрагменты их в новой сборке, — пояснил Пётр Жеребцов.
МЫК — творческое объединение новосибирцев, работающих в театральной сфере, которые решили заняться еще и современным искусством. В МЫК вошли: режиссеры Сергей Чехов и Полина Кардымон, театральный художник Евгений Лемешонок и два специалиста по звуку — Владимир Бочаров и Денис Франк.
Графика, рисунки, видеоинсталляции и различные объекты расположились в четырех залах центра культуры ЦК19.
— Вот работа Сергея Чехова «Раковинатока», где он со своей женой ведет воображаемый диалог. Он сделан из двух монологов по предельно откровенным вопросам, которые они друг другу задавали, но не могли открыто на эти темы поговорить. И тогда они записали по отдельности свои монологи — ответы на вопросы другого — и склеили из этого диалог. Диалог, которого никогда не было и он существует только на этом видео. Такая арт-терапия получилась, — описал одну из видеоинсталляций куратор ЦК19.
Выставка продлится до
Осенью 2019 года НГС рассказал о большом фестивале современного искусства, который прошел и в помещении ЦК19. А чуть позже в этих же залах прошла выставка иронического искусства, где показали металлические кокошники, мехового Ленина и розового Кутузова Артёма Лоскутова.