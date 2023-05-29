«Коллекторам неинтересно, приставам плевать»: сибирячка взяла кредит, чтобы помочь начальнику — он врал о больной дочери

Сейчас тут можно сказать что-то вроде «сама виновата, не надо было в это влезать, сколько подобных историй и ни одна ни разу ничем хорошим не закончилась». Да, именно так. И я не хотела этого делать — отказать не смогла, наверное, ввиду слабости характера на тот момент. Плюс не исключаю психологическое давление, которое я не распознала. Александр — продажник, он умеет «вкрутить в ухо», простите мне мой французский.

Когда мы подавали заявку, я до последнего надеялась, что ее не одобрят. Но ее одобрили. Документы оформлены, у девочки появился шанс на спасение, а у меня (только по бумагам, конечно же) — кредит на 60 тысяч рублей.