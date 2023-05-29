«Коллекторам неинтересно, приставам плевать»: сибирячка взяла кредит, чтобы помочь начальнику — он врал о больной дочери

Отказать в чем-то руководителю бывает сложно, тем более если он просит помощи не для себя, а для больного ребенка. В такую ситуацию попала жительница Новосибирска Ксения: бывший начальник попросил ее взять кредит на лечение его якобы больной раком дочки. Мужчина обещал помогать с платежами, но быстро пропал. Ксения не сдалась и дошла до суда, приставов и даже коллекторов, но это не помогло. О том, как она боролась за свои деньги, читайте в ее колонке для НГС — публикуем ее историю от первого лица.
Началась эта занимательная история 17 июня 2019 года. Мой руководитель, Александр, поднимается в курилку с красными глазами и в абсолютно разбитом виде. На вопрос, что случилось, рассказывает, что у младшей дочки, совсем малышки, нашли онкологию, и срочно нужны деньги на лечение. Я проникаюсь темой, даю человеку выговориться, потому что, слава богу, не представляю, что он сейчас чувствует. Разговор плавно переходит в тему денег, Александр говорит, что во всех банках, где мог, уже взял кредиты, больше нигде не дадут. И как-то плавно подводит меня к тому, чтобы я взяла кредит, а он выплачивал. В качестве гарантий наше руководство перечисляло бы мне ежемесячный платеж, вычитывая его из зарплаты Александра. То есть руководство было в курсе. Кредит оформлялся через нашу систему и проходил как оплата услуг нашей компании.
Сейчас тут можно сказать что-то вроде «сама виновата, не надо было в это влезать, сколько подобных историй и ни одна ни разу ничем хорошим не закончилась». Да, именно так. И я не хотела этого делать — отказать не смогла, наверное, ввиду слабости характера на тот момент. Плюс не исключаю психологическое давление, которое я не распознала. Александр — продажник, он умеет «вкрутить в ухо», простите мне мой французский.
Когда мы подавали заявку, я до последнего надеялась, что ее не одобрят. Но ее одобрили. Документы оформлены, у девочки появился шанс на спасение, а у меня (только по бумагам, конечно же) — кредит на 60 тысяч рублей.
Первый платеж Александр мне перечислил в срок, и я немного успокоилась. Примерно через месяц ввиду обстоятельств мне пришлось уволиться. И от бывших коллег я узнала, что Александр уволился тоже. Почему его отпустило руководство, будучи в курсе ситуации с кредитом, я не знаю. На связь Александр выходил, поводов для паники пока не было.
Второй платеж пришел с задержкой. Тут уже начались разные истории. Сначала он продавал машину. Я спросила, что за машина, и предложила ее выкупить: моему отцу на тот момент как раз нужен был автомобиль, и мы были в поиске. Александр ответил, что она не в таком состоянии, чтобы отдавать ее кому-то знакомому. Надо же, какое благородство. Затем он якобы поехал работать на север. В общем, делал всё, чтобы как можно скорее со мной рассчитаться.
Третьего платежа я уже не получила. Оплатила со своих и начала искать Александра по знакомым, так как на связь выходить он перестал. Никто его не видел и не слышал. Известно стало только то, что всем коллегам Александр должен денег. Кому 3, кому 4, кому 15 тысяч.
Чисто случайно нашла в «Инстаграме» (деятельность запрещена на территории РФ) его сожительницу, назовем ее Аленой. Написала, объяснила ситуацию. Она была в шоке. А позже упомянула, что они с Александром ранее расставались из-за того, что он ей наврал о смерти своей матери, а потом о болезни отца. Забрал у нее золотую цепочку. У всех друзей назанимал крупную сумму.
На мои звонки Александр не отвечал. Алена же мне сказала, что телефон постоянно с ним, и от звонков он чуть ли не трещит. Но звонки он сбрасывает.
Алена сказала мне адрес съемной квартиры, из которой она съехала, а Александр, насколько она знала, остался. Я приехала с утра пораньше, «выносила» двери, но мне никто не открыл. Алена потом сказала, что в этот день он был дома.
Спустя какое-то время Александр позвонил мне, в трубку чуть ли не рыдал. Выяснилось, что Алена рассказала ему о том, что мы с ней общались. Клялся всё вернуть, рассказывал, что он делает для этого, что работает не покладая рук, и поэтому, собственно, не брал трубку. Даже сам предлагал этот долг коллекторам продать — я, к слову, к ним обращалась, но коллекторы не захотели браться за такую маленькую (для них) сумму.
Потом Александр снова пропал, и я подала в суд. Из информации о нем у меня были только паспортные данные. Судебное заседание проходило без присутствия Александра. Суд постановил, что Александр должен мне денег. Вот это новости.
С бумагами, выданными в суде, я пыталась пообщаться с приставами. Но там всё по стандартной схеме: приходите завтра, но мы завтра не работаем. Ни дозвониться, ни достучаться. Когда связаться всё же получилось, мне прямо сказали, что с такой суммой можно особо ни на что не надеяться. Ну и заниматься этим делом приставы, соответственно, не стали. Спрашивается, зачем нужна была беготня по судам?
И это не первая ситуация в моей жизни, когда органы правопорядка мне не помогли. Было время, когда меня настойчиво преследовал бывший парень. Машину взламывал, маячок для слежки ставил. Я ходила в полицию, полицейские слушали меня, кивали головами, говорили: «Ого», «Да ладно», «Ничего себе, какая история», и всё. Я писала заявления, которые, как мне кажется, после моего ухода просто отправлялись в мусорку. Преследование не прекращалось, а из участка мне никто не отзванивался. Когда я звонила и приходила сама, отвечали, что звонили и поговорили с парнем, и он больше так не будет. Детский сад, ей-богу.
И история с долгом Александра закончилась ничем: коллекторам неинтересно, приставам плевать, никто не стал этим заниматься. И дело тут не столько во мне и моих деньгах, сколько в том, что человек обманул большое количество народу, врал направо и налево о семейных проблемах, нагреб денег и был таков. Я не знаю, сколько именно человек он обманул таким образом. Скорее всего, большинство уже и не ждет, что он отдаст долг. А может быть, у кого-то он занял еще больше или подставил еще сильнее.
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