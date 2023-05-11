«Зай, помоги с деньгами». Сибиряк набрал долгов у возлюбленных и не вернул — теперь они ищут других пострадавших

Алина (имя героини изменено) познакомилась с Евгением в прошлом году. Однажды ей в «Инстаграме»* (деятельность запрещена на территории РФ) с закрытой странички начал писать мужчина. Он вел себя аккуратно и обходительно, обращался на вы, звал выпить кофе.

— Общение закрутилось, встретились. Такой он весь галантный... И как-то прицепился ко мне, начали встречаться, — рассказала Алина.

Девушка вспоминает, что о себе Евгений рассказывал мало и неохотно: говорил, что у него есть дочь, сам он занимается изготовлением мебели на заказ. С друзьями и семьей не знакомил и даже не добавлял ее в друзья в соцсетях — мол, там ничего интересного. При этом любил похвастаться разными связями, говорил, что в Новосибирске у него «всё схвачено».