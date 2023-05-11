«Зай, помоги с деньгами». Сибиряк набрал долгов у возлюбленных и не вернул — теперь они ищут других пострадавших

Женщин часто обвиняют в меркантильности: мол, им нужен богатый и статусный мужчина, а о настоящей любви все забыли. Истории наших героинь доказывают обратное. В разное время они состояли в отношениях с одним и тем же мужчиной, который не только не тратил на них деньги, но и занимал. В обоих случаях отношения длились меньше года, но за это время девушки заняли возлюбленному круглые суммы. Одна из них даже взяла для этого кредит. Спустя время романы закончились, а долги остались. НГС поговорил со всеми участниками конфликта и узнал необычную схему отношений.
Алина (имя героини изменено) познакомилась с Евгением в прошлом году. Однажды ей в «Инстаграме»* (деятельность запрещена на территории РФ) с закрытой странички начал писать мужчина. Он вел себя аккуратно и обходительно, обращался на вы, звал выпить кофе.
— Общение закрутилось, встретились. Такой он весь галантный... И как-то прицепился ко мне, начали встречаться, — рассказала Алина.
Девушка вспоминает, что о себе Евгений рассказывал мало и неохотно: говорил, что у него есть дочь, сам он занимается изготовлением мебели на заказ. С друзьями и семьей не знакомил и даже не добавлял ее в друзья в соцсетях — мол, там ничего интересного. При этом любил похвастаться разными связями, говорил, что в Новосибирске у него «всё схвачено».
В то же время жизнью Алины он интересовался активно и даже познакомился с ее семьей. Через некоторое время Евгений предложил переехать в квартиру, которую снимала Алина, пообещал платить за жилье.
— Когда он переехал, всё и началось. Пропадал ночами, постоянно какие-то дела. Начал говорить, что у мамы проблемы со здоровьем, нужна операция, — перечисляет Алина. — Он мебелью занимался и в один момент приходит потухший. Я говорю: «Что случилось?» Он объяснил, что у него заказ на
«Помоги, или слетит заказ»
Раз деньги были нужны срочно, Алина предложила молодому человеку взять кредит. На это он ответил, что кредиты в банках ему не дают из-за «штрафов ГИБДД».
— А через время пишет: «Помоги, или слетит заказ». И я беру кредит, — вспоминает Алина.
Девушка предоставила в редакцию скрины переписок с бывшим молодым человеком. На них он просит помочь и зачем-то обещает оставить ей свой паспорт. Мужчина просит
— Он пообещал каждый месяц скидывать платеж. Обещал закрыть кредит за год. Сейчас идет второй год, ничего не изменилось, каждый месяц я с него требую платеж со скандалами, доводит до трясучки. Денег не присылает. А если присылает, то часов в 12 ночи в день платежа, — рассказывает Алина.
Евгений, по словам девушки, не подкреплял красивые слова действиями или ухаживаниями. Продукты в основном покупала Алина, а Евгений периодически просил «скинуть денег на такси или телефон». Кроме проблем с деньгами, было и недопонимание: девушка вспоминает, что молодой человек мог ей нагрубить и ревновал.
— Был мой день рождения, мы приехали к моим родственникам, все за столом сидят. Я же не буду за столом сидеть и отвечать на поздравления. Периодически я отходила в сторону, чтобы ответить. Он мне: «Че ты, мышь серая, на эсэмэски бегаешь отвечать своим е****». Он когда напивался, начинал: «Ты мне изменяешь, тебе только деньги от меня нужны», — делится Алина.
Финальной точкой стал день оплаты квартиры: к нужной дате у мужчины просто не оказалось нужной суммы.
— А я такая очарованная была, вообще не замечала. Когда розовые очки сняла, начала понимать, что меня развели. Красивые словечки, мы же девушки любим ушками, такой весь обходительный. Вот это вот «всё решу, всё купим». Время идет, думаешь, что всякое бывает в жизни, может, какие-то сложности с деньгами, а по факту ты сама без штанов остаешься, — говорит девушка.
Уже после расставания с Евгением Алине несколько раз звонили клиенты, которые просили вернуть деньги за мебель. Оказалось, что Евгений оставлял ее номер как бухгалтера его фирмы. В приложении Getcontact, которое показывает, как номер человека записан у других, Евгений помечен как «Черт Кидает на Деньги» «Должен всем деньги», «Кидает по мебели» и тому подобное. Так девушка поняла, что мужчина мог обманывать не только ее. В соцсетях она познакомилась с еще одной жертвой Евгения.
«Малышка, солнце, зайка»
Ксения (имя изменено) познакомилась с Евгением позже. Девушка вспоминает, что Евгений умел расположить к себе, хотя красивых ухаживаний не было.
— Начали общаться, можно сказать, любовь-морковь. «Малышка, солнце, зайка», весь такой хороший, пушистый, «давай мы с тобой это, то». Он хороший психолог. При этом постоянное давление: всё время он болеет, в больницах, то у него 4 ножевых ранения, то его избили. Я человек добрый, каждый раз давала деньги, в итоге набежало
При этом каждый раз после того как Ксения отдавала ему нужную сумму, Евгений пропадал на несколько дней. В это время общаться с ним можно было только по телефону, говорит девушка. Через какое-то время Ксения предложила Евгению переехать к ней, но мужчина отказался.
— Я сразу подумала, что что-то не то, звоночек. Начала его спрашивать, где он живет, он не говорил, — вспоминает Ксения.
Когда Евгений в очередной раз «попал в больницу», девушка предложила приехать и навестить его, но он отказывался. Она просила его скинуть медицинские документы, чтобы показать знакомому врачу, мужчина не делал этого.
Действует по одной схеме
— Начала понимать, что человек меня обманывает. Назвала конкретный срок, к которому нужно всё вернуть. За всё время он отдал
После знакомства Алина и Ксения поняли, что у Евгения есть что-то вроде схемы, по которой он работает. Он даже писал примерно одинаковые сообщения, говорят девушки.
— Обеим писал, какие у нас глубокие глаза, хотя у меня голубые, а у нее карие. Всё по одной схеме, — говорит Алина.
Девушки вспоминают, что у Евгения не было работы, но периодически появлялись деньги на новую одежду. Каждый четверг у него был «рыбный день», когда он покупал себе дорогую рыбу.
— Уже потом, когда я всё начала анализировать, поняла, как он стратегию выстраивает. Мог по 2–3 дня ходить грустный, говорить, что нужны деньги. Когда деньги появлялись, пропадал, — вспоминает Ксения.
Девушки пробовали обратиться в полицию, но там им сказали, что для коллективного заявления нужно хотя бы 3 человека, поэтому сейчас они ищут других пострадавших.
Что говорит Евгений
Сам Евгений в разговоре с НГС назвал обвинения «полнейшим бредом и чушью». Мужчина рассказал, что давно живет с женой в неофициальном браке, у них есть общий ребенок.
— Были периоды, когда мы могли расстаться с супругой. Знаете, жизнь такая штука, каждый может брать деньги, отдавать их. Это обычные жизненные ситуации. Если люди кого-то обманывают, они получают сумму и пропадают навсегда. И их, наверное, больше не найти. И стоит обращаться в органы. Если кто-то со мной лично знаком, общался, они могут мне позвонить, поинтересоваться, я ни от кого не скрываюсь. Я никого никогда ни в чем не обманывал, — сказал Евгений.
— Сейчас вы кому-то должны денег?
— Наверное, это мое личное дело. В данный момент у меня есть человек, с которым я закрываю вопрос финансового плана.
— Это женщина или мужчина?
— Послушайте, я считаю, что вообще не должен общаться с вами на эту тему, — завершил разговор Евгений.
Можно ли наказать человека за подобное?
В 2021 году похожий случай произошел в Перми. В редакцию 59.RU обратились две пермячки — Екатерина Багина и Галина Кузнецова — и рассказали, что они и еще две девушки пострадали от мошеннических действий пермяка Максима Носкова. Он вступал с женщинами в романтические отношения и просил у них деньги в долг — на лечение, бизнес, взятки (он утверждал, что сбил человека и пытается избежать уголовного преследования).
В итоге мужчину осудили — в апреле 2022 года после иска одной из пострадавших он получил три года условно по статье «Мошенничество». Затем иски подали еще 5 девушек — тогда Носкова приговорили к 3 годам колонии.
Похожий процесс идет и в Волгоградской области. Там суд рассматривает дело в отношении Сергея Богачева, его обвиняют сразу 6 женщин. По версии следствия, мужчина задолжал бывшим любовницам миллионы. При этом законная супруга обвиняемого утверждает, что его оболгали. Женщина уверена, что всему виной ревность одной из бывших партнерш Богачева, которая и уговорила остальных написать заявления в правоохранительные органы.
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