Какая боль: ресторанная премия назвала сто лучших заведений России — сколько там новосибирцев

Премия и ресторанный путеводитель WHERETOEAT существует с 2013 года, однако вплоть до 2015 года она вручалась только в Санкт-Петербурге. В 2016 году в список попали московские рестораны, а национальной она стала лишь в 2021 году, когда в списке претендентов и победителей появились заведения Сибири и Дальнего Востока.