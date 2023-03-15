Какая боль: ресторанная премия назвала сто лучших заведений России — сколько там новосибирцев

Ресторанная премия WHERETOEAT RUSSIA 2023 опубликовала список из 100 лучших ресторанов России, которые будут претендовать места в первой десятке. Новосибирск выступил хуже, чем любой из сопоставимых городов-миллионников.
Премия и ресторанный путеводитель WHERETOEAT существует с 2013 года, однако вплоть до 2015 года она вручалась только в Санкт-Петербурге. В 2016 году в список попали московские рестораны, а национальной она стала лишь в 2021 году, когда в списке претендентов и победителей появились заведения Сибири и Дальнего Востока.
В этом году лидером по количеству номинантов в азиатской части страны стал Красноярск, который в списке 100 лучших ресторанов представляют сразу пять заведений (0.75 Please Wine & Kitchen, Fresco, Tunguska, «Чешуя» и «Дзе»). Из Владивостока в «короткий список» попали «Миллионка» и «Супра».
Новосибирск в этом году оказался представленным лишь одним-единственным заведением Skopin. Это небольшой (порядка десяти столиков) ресторан, расположенный в не особенно людном месте, в подвале в самом начале улицы Серебряниковской. Владелец Ян Скопин является автором или соавтором многих блюд. В заведении используются местные (сибирские) продукты, но при возможности привозят мелкими партиями и какие-нибудь особенно спелые томаты (зимой), устриц и прочие деликатесы. Пара блюд с напитком (но без алкоголя) в заведении будет стоить порядка 1500 рублей.
Среди других крупных городов неплохо себя проявил Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону (по три ресторана каждый), а также Краснодар (два заведения). Единственным городом помимо Москвы и Санкт-Петербурга, который смог составить конкуренцию Красноярску, стал Сочи (тоже пять ресторанов, если считать Розу Хутор).
Выбор заведений и распределение мест премии производится путем тайного голосования широкого круга привлеченных премией экспертов. Рейтинг ресторанов, расставленных по местам, и лучший ресторан России будет объявлен 7 апреля.
Нынешний (промежуточный) результат, впрочем, всё равно можно считать достижением. В 2021 году в сотню лучших ресторанов не попало вообще ни одно заведение из Новосибирска (хотя среди первой десятки были проекты из Краснодара и Ростова-на-Дону).
Новосибирск зато традиционно занимает высокие места в рейтингах баров. Так, в 2022 году лучшим баром Сибири по версии WHERETOEAT стал новосибирский Nobody Knows I suppose.