Закрытие ИКЕА, новые бренды и дикие цены на сахар — как торговля Новосибирска пережила нервный срыв после начала СВО

Честнее повел себя шведский бренд H&M. Объявив об уходе с российского рынка, он, во-первых, сразу закрыл свои магазины. А временно открыв их потом, компания устроила самую настоящую финальную распродажу. В последние дни скидки на оставшийся товар действительно достигали 90%.

Сахарная лихорадка

На фоне роста цен и падения курса рубля в марте с прилавков начали пропадать базовые продукты. Причиной были не какие-то перебои с поставками, а банальная потребительская паника, когда перепуганные люди пошли в магазины, чтобы закупить побольше сахара и гречки на случай наступления «трудных времен». Торговым сетям даже пришлось вводить ограничения по продаже определенных товаров в одни руки. А новосибирский мэр Анатолий Локоть прогремел на всю страну, когда отправился с показательной проверкой по магазинам и не нашел в одном из них сахара.