СЕЙЧАС -17°С
Пробки 5/10
usd 64.61
eur 68.78
Тема дняМодель машины, которую перепродают чаще всего
Все новости
Все новости

В бывшем магазине Levi`s в «Ауре» снова начали торговать джинсами — кто их продает и почём

Американские джинсы продаются теперь вместе с немецкими и в магазинах с новым названием

183

Новый магазин открылся на месте старого

Поделиться

В новосибирском ТРЦ Аура возобновил работу магазин джинсовой одежды на первом этаже. Теперь он называется не Levi`s, а LS, но одежда знаменитого бренда там продаётся как прежде.

Фирменные магазины Levi`s в ТРЦ «Аура» и «Галерея Новосибирск» закрылись весной этого года, когда западные бренды один за одним стали объявлять о выходе с российского рынка. Случившееся, впрочем, не помешало продолжить работу ещё двум торговым точкам под этим брендом (в ТРЦ «Ройял Парк» и «Континент») — они открыты до сих пор.

Внешний вид магазина LS не слишком отличается от магазина Levi`s

Внешний вид магазина LS не слишком отличается от магазина Levi`s

Поделиться

Магазин в «Ауре» всё это время стоял закрытым, хотя внутри был по-прежнему разложен товар, так, как будто торговая точка готова была возобновить работу в любой момент. В минувшие выходные магазин, действительно возобновил работу, но уже под вывеской LS.

Как убедился корреспондент НГС, большую часть ассортимента торговой точки по-прежнему составляет одежда под брендом Levi`s к которому добавились джинсы немецкой марки Mustang (существует с 1958 года).

— Да, теперь у нас есть джинсы «Мустанг», они немного дешевле, — пояснила работник магазина.

Американские джинсы польского производства обойдутся недешево

Американские джинсы польского производства обойдутся недешево

Поделиться

Цена на Mustang действительно чуть ниже. Если джинсы Levi`s стоят в магазине 14,5 тыс. рублей, то за Mustang просят 11 799 рублей. В качестве страны производителя у Levi`s указана Польша, у Mustang на ярлыке две страны, производителем значится Германия, а изготовителем — Тунис.

Торговля в магазине ведется от лица ИП Сальникова Л.И. зарегистрированное в Красноярске. По данным 2ГИС в этом городе, магазинов с названием LS нет. Но они работают в Новосибирске еще в двух местах — в ТЦ Амстердам и на проспекте Дзержинского.

Вывеска LS не повторяет бренд формально, но сделана так, чтобы остаться узнаваемой. Точно так же поступил новый хозяин российских магазинов польской группы LPP, которые превратились из Sinsay в SI, Reserved — в RE и т.д. Это, впрочем, не единственный вариант замены. Так на месте магазина Massimo Dutti испанской компании Inditex в ТРЦ «Галерея Новосибирск» открылась торговая точка российской сети Lady&Gentelmen CITY.

По теме

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter