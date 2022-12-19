В бывшем магазине Levi`s в «Ауре» снова начали торговать джинсами — кто их продает и почём

Магазин в «Ауре» всё это время стоял закрытым, хотя внутри был по-прежнему разложен товар, так, как будто торговая точка готова была возобновить работу в любой момент. В минувшие выходные магазин, действительно возобновил работу, но уже под вывеской LS.



Как убедился корреспондент НГС, большую часть ассортимента торговой точки по-прежнему составляет одежда под брендом Levi`s к которому добавились джинсы немецкой марки Mustang (существует с 1958 года).



— Да, теперь у нас есть джинсы «Мустанг», они немного дешевле, — пояснила работник магазина.