В бывшем магазине Levi`s в «Ауре» снова начали торговать джинсами — кто их продает и почём

В новосибирском ТРЦ Аура возобновил работу магазин джинсовой одежды на первом этаже. Теперь он называется не Levi`s, а LS, но одежда знаменитого бренда там продаётся как прежде.
Фирменные магазины Levi`s в ТРЦ «Аура» и «Галерея Новосибирск» закрылись весной этого года, когда западные бренды один за одним стали объявлять о выходе с российского рынка. Случившееся, впрочем, не помешало продолжить работу ещё двум торговым точкам под этим брендом (в ТРЦ «Ройял Парк» и «Континент») — они открыты до сих пор.
Магазин в «Ауре» всё это время стоял закрытым, хотя внутри был по-прежнему разложен товар, так, как будто торговая точка готова была возобновить работу в любой момент. В минувшие выходные магазин, действительно возобновил работу, но уже под вывеской LS.
Как убедился корреспондент НГС, большую часть ассортимента торговой точки по-прежнему составляет одежда под брендом Levi`s к которому добавились джинсы немецкой марки Mustang (существует с 1958 года).
— Да, теперь у нас есть джинсы «Мустанг», они немного дешевле, — пояснила работник магазина.
Цена на Mustang действительно чуть ниже. Если джинсы Levi`s стоят в магазине 14,5 тыс. рублей, то за Mustang просят 11 799 рублей. В качестве страны производителя у Levi`s указана Польша, у Mustang на ярлыке две страны, производителем значится Германия, а изготовителем — Тунис.
Торговля в магазине ведется от лица ИП Сальникова Л.И. зарегистрированное в Красноярске. По данным 2ГИС в этом городе, магазинов с названием LS нет. Но они работают в Новосибирске еще в двух местах — в ТЦ Амстердам и на проспекте Дзержинского.
Вывеска LS не повторяет бренд формально, но сделана так, чтобы остаться узнаваемой. Точно так же поступил новый хозяин российских магазинов польской группы LPP, которые превратились из Sinsay в SI, Reserved — в RE и т.д. Это, впрочем, не единственный вариант замены. Так на месте магазина Massimo Dutti испанской компании Inditex в ТРЦ «Галерея Новосибирск» открылась торговая точка российской сети Lady&Gentelmen CITY.