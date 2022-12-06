В новосибирских магазинах появились китайские ноутбуки с арабской вязью на клавиатуре

Lenovo в числе прочих крупных китайских компаний, чей основной бизнес связан в основном с американским и европейским рынком, прекратили поставки в Россию ещё в мае без громких заявлений. Почти сразу же российские власти разрешили ввоз в страну компьютерной техники в обход правообладателей (по так называемому «параллельному импорту»). Это означает, что российская компания приобретает устройства не напрямую у производителя, а через посредников в странах, где эта техника продаётся. Строго говоря, именно так и поставлялась в Россию вся бытовая электроника в 90-х и начале 2000-х до тех пор, пока российские власти фактически не запретили такого рода не авторизованные поставки.

