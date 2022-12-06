В новосибирских магазинах появились китайские ноутбуки с арабской вязью на клавиатуре

В новосибирских магазинах сетей «Эльдорадо» и «М.Видео» начали продаваться ноутбуки бренда Lenovo с арабской вязью на клавиатуре. Эта китайская компания прекратила поставки на российский рынок ещё в мае. Однако российские торговцы нашли способ вернуть её товары на полки.
«Эльдорадо» и «М.Видео» принадлежат одному владельцу (группа «Сафмар») и имеют общую систему закупок, однако ассортимент и маректинговая политика двух сетей может различаться. Оба ноутбука Lenovo имеют похожие характеристики, но «М.Видео» он стоит 30 тыс. рублей, а в «Эльдорадо» — 45 тыс. рублей (за счёт наличия игровой карты).
От прочей техники в этих магазинах эти ноутбуки отличает наличие на клавиатуре арабской вязи. Эти значки размещены на клавишах в правом нижнем углу, там же где в официально поставленных на российский рынок клавиатур расположены знаки кириллицы. Кириллические символы там тоже есть, но они добавлены на клавиши после и размещены по центру.
Сотрудник «М.Видео» к которому журналист НГС обратился с вопросом о необычной клавиатуре, ответил, что компьютеры появились недавно.
— Импортозамещение же, — не то в шутку, не то в серьез объяснил он.
Lenovo в числе прочих крупных китайских компаний, чей основной бизнес связан в основном с американским и европейским рынком, прекратили поставки в Россию ещё в мае без громких заявлений. Почти сразу же российские власти разрешили ввоз в страну компьютерной техники в обход правообладателей (по так называемому «параллельному импорту»). Это означает, что российская компания приобретает устройства не напрямую у производителя, а через посредников в странах, где эта техника продаётся. Строго говоря, именно так и поставлялась в Россию вся бытовая электроника в 90-х и начале 2000-х до тех пор, пока российские власти фактически не запретили такого рода не авторизованные поставки.
Ноутбуки с арабской вязью на клавиатуре, скорее всего, ввезены в Россию из Арабских Эмиратов известных своими низкими ценами на электронику. Для того чтобы сделать возможным их использование в Росси, на клавиши им были просто добавлены кириллические символы.
О том какие ещё изменения произошли в последние полгода на полках магазинов бытовой электроники, можно узнать из материала розничного обозревателя НГС.