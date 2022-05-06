Айфоны, приставки и авто: какие товары власти разрешили ввозить в РФ в обход правообладателя
Публикуем полный список для параллельного импорта
Минпромторг опубликовал перечень товаров, разрешённых к параллельному импорту. Это позволяет продавать товары в обход запретов со стороны производителей — продукцию можно ввозить без разрешения от правообладателя, производителя или официального дилера.
Все товары разбиты на 56 категорий: это растения, полезные ископаемые, топливо, фармацевтическая продукция, косметика, краски и лаки, взрывчатые вещества, пластмассы, кожаные и меховые изделия, ткани, изделия из стекла, керамики и различных металлов, электрооборудование (телевизоры, смартфоны и прочее), автомобили, лодки, музыкальные инструменты, часы, оружие, мебель и прочее.
Вот некоторые известные бренды, товары которых можно будет завозить в Россию с помощью параллельного импорта:
- Apple, Acer, Samsung, Motorola, Siemens (ноутбуки, смартфоны и часы);
- Volkswagen, Toyota, Lexus, Skoda, BMW (автомобили);
- O.B., Carefree (фармацевтические товары);
- Pyramid, Hofner, Fender (музыкальные инструменты);
- Microsoft, Sony, Nintendo (ПО и игровые системы).
Полный список можно посмотреть ниже в приказе.
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Напомним, в конце марта правительство России приняло постановление, которое разрешает законно проводить параллельный импорт. Такое решение в правительстве приняли после того, как многие западные компании и бренды стали уходить с российского рынка из-за ситуации на Украине.