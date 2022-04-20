Прощай, Apple! Что будет с айтишниками и компьютерами после ухода иностранного ПО

Россияне рискуют остаться без новых компьютеров. Об уходе из страны заявили крупнейшие IT-компании и производители техники: Intel, Microsoft, Dell, Apple, Lenovo, HP и другие. В розничных магазинах их продукты для широкой публики встретить еще можно, а вот заказы на профоборудование для российских программистов уже недоступны.

Кроме того, санкции ввели производители ПО и разработчики приложений. Из-за этого в России, например, оказались недоступны многие платные функции (в том числе подписка на Adobe Photoshop) или шрифты Times New Roman, Arial, Verdana. Как санкции повлияли на айтишников и простых пользователей? Будут ли процессоры от Intel работать, несмотря на уход компании? Разбираемся в коротком видеоролике.