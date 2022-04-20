Прощай, Apple! Что будет с айтишниками и компьютерами после ухода иностранного ПО

Россияне рискуют остаться без новых компьютеров. Об уходе из страны заявили крупнейшие IT-компании и производители техники: Intel, Microsoft, Dell, Apple, Lenovo, HP и другие. В розничных магазинах их продукты для широкой публики встретить еще можно, а вот заказы на профоборудование для российских программистов уже недоступны.
Кроме того, санкции ввели производители ПО и разработчики приложений. Из-за этого в России, например, оказались недоступны многие платные функции (в том числе подписка на Adobe Photoshop) или шрифты Times New Roman, Arial, Verdana. Как санкции повлияли на айтишников и простых пользователей? Будут ли процессоры от Intel работать, несмотря на уход компании? Разбираемся в коротком видеоролике.
Эксперты считают, что найти замену зарубежным производителям будет крайне сложно. Дожидаясь, пока прояснится ситуация с поставками, многие российские IT-компании пересмотрели правила и перестали списывать оборудование.
— Первое, что сделали, — остановили процесс списания по сроку давности, — говорит технический директор «Контура» Артем Прескарьян. — Если есть какие-то серверы, которые мы в этом году планировали к замене — условно, они отработали положенные пять лет, то, конечно, такие моменты сейчас ставятся на паузу. До прояснения, до нахождения какого-то более стабильного, системного способа пополнения парка.
Отечественные разработки здесь вряд ли могут существенно помочь. Хотя в России и презентовали процессор «Эльбрус», в то, что он станет популярен среди пользователей, пока мало кто верит. То же самое с производством остального оборудования для IT.
— Надо понимать, что в этой отрасли конкурентоспособными могут быть только компании, которые работают на весь мир, — объясняет доцент УрФУ, кандидат технических наук Андрей Созыкин. — В противном случае размер рынка не сможет оправдать затраты. Поэтому, даже если мы что-то научимся производить, это всё равно будет отставать по своим возможностям от AMD, от Ericsson, от Nokia.
Санкции против России зарубежные компании вводят с начала марта. Это связано с ситуацией на Украине. Деятельность на территории РФ уже остановили такие гиганты, как IKEA, Indetex (Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и другие бренды), LPP (House, Mohito, Cropp, Reserved, Sinsay), Siemens, LG Electronics, Boeing, Airbus, Sony, десятки автопроизводителей и другие компании. Полный список мы собрали здесь.
А что осталось? На смену европейским брендам спешат российские. Мы публиковали список производителей одежды и обуви, у которых можно закупиться. А еще разбирались, почему некоторые иностранные компании не спешат покидать РФ: например, «Ашан» и «Леруа Мерлен» никуда не собираются.