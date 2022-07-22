Производство на фабрике «Обуви России» в Бердске решили остановить

В «ОР Групп» на запрос НГС ответили буквально следующее:

— Заявление Аксененко мы не комментируем. В целом можем сказать, что компания сейчас переживает непростой период, мы находимся в процессе реструктуризации долгового портфеля и переговоров с банками о пролонгации кредитных линий. В то же время, поскольку допущена просрочка по оплате тела долга, банки-кредиторы обращаются в суд и имеют возможность осуществлять безакцептное списание денежных средств со счетов компании, что оказывает давление на операционную деятельность.