Производство на фабрике «Обуви России» в Бердске решили остановить
Компания сейчас переживает непростой период
Работу обувной фабрики группы компаний «Обувь России» в Бердске решили временно приостановить.
О том, что производство в Бердске будет остановлено с 1 августа, написал в своем аккаунте в сети «ВКонтакте» депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко. Причиной этого решения стало финансовое состояние группы — общий объем обязательств перед кредиторами превышает 7 млрд рублей, заявил Аксёненко. По его словам, недавно он посетил эту фабрику.
— Часть оптовых заказчиков всё же отказалась размещать на фабрике заказы, кто-то отказался авансировать, сырьевики тоже затребовали полную предоплату. Началось сокращение производства и персонала. Служба судебных приставов продолжает аресты денежных средств на расчетных счетах, — написал депутат.
В «ОР Групп» на запрос НГС ответили буквально следующее:
— Заявление Аксененко мы не комментируем. В целом можем сказать, что компания сейчас переживает непростой период, мы находимся в процессе реструктуризации долгового портфеля и переговоров с банками о пролонгации кредитных линий. В то же время, поскольку допущена просрочка по оплате тела долга, банки-кредиторы обращаются в суд и имеют возможность осуществлять безакцептное списание денежных средств со счетов компании, что оказывает давление на операционную деятельность.
В качестве антикризисной меры с весны компания закрывает наименее рентабельные магазины, что позволяет значительно сократить затраты на аренду.
— Также в целях оптимизации расходов мы решили временно приостановить работу фабрики, при этом важно отметить, что мы завершили производственную программу на этот год, выпустили весь ассортимент, который планировали. Сроки возобновления работы фабрики будут зависеть от результативности переговоров по реструктуризации, — сообщили в «Обуви России».
«Обувь России» испытывает серьезные проблемы с начала года. Компания с февраля этого года не платит держателям своих облигаций. Месяц назад НГС обнаружил, что её основная торговая сеть «Вестфалика» сократилась почти вдвое, а в оставшихся магазинах нередко просто нечем торговать.