Россия без обуви: сеть магазинов «Вестфалика» потеряла почти половину магазинов

В целом по России за год закрылось 174 магазина Westfalika: а июне 2021-го их было 388, в январе 2022-го — 367, на сегодняшний момент — 214.

Оставшиеся торговые точки нередко так же выглядят не лучшим образом. В магазине на Маркса, например, на полке, где обычно могло поместиться с десяток моделей, стоит один ботинок. А половина магазина и вовсе отведена под пункт выдачи онлайн-заказов. Магазин на улице Кирова радует богатым выбором зимней и осенней мужской обуви, но из того, что можно отнести к сезону весна-лето в мужской части наберется от силы десять моделей. Зато в центре зала стоят вешалки с теплыми куртками.

