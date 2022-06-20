Россия без обуви: сеть магазинов «Вестфалика» потеряла почти половину магазинов

В Новосибирске закрываются магазины сети «Вестфалика». Их количество сократилось за год вдвое, а те, что формально работают, занимаются по большей части выдачей онлайн-заказов. Тем временем на рынке ходят слухи о возможной продаже розничной сети конкуренту. В том, что происходит с крупной обувной компанией, разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.
Что случилось?
Сеть магазинов Westfalika закрыла за последний месяц два магазина (на Красном проспекте и на улице Громова). Сегодня в Новосибирске осталось только 14 торговых точек этого бренда. Для сравнения: сеть «Монро» (чьи магазины, как правило, больше по размеру) сегодня имеет в городе 19 торговых точек, а федеральный бренд Kari — 22. Для родного города (а Westfalika — новосибирский бренд) ситуация необычная. Тем более что сокращение количества точек идет уже давно.
По данным 2ГИС, в июне 2021 года в Новосибирске и агломерации работало 26 магазинов сети Westfalika. Количество торговых точек уменьшалось постепенно, отмечают в справочнике. В августе
В целом по России за год закрылось 174 магазина Westfalika: а июне
Оставшиеся торговые точки нередко так же выглядят не лучшим образом. В магазине на Маркса, например, на полке, где обычно могло поместиться с десяток моделей, стоит один ботинок. А половина магазина и вовсе отведена под пункт выдачи онлайн-заказов. Магазин на улице Кирова радует богатым выбором зимней и осенней мужской обуви, но из того, что можно отнести к сезону весна-лето в мужской части наберется от силы десять моделей. Зато в центре зала стоят вешалки с теплыми куртками.
Что происходит с компанией?
В последнее время основным форматом новостей о компании стали сообщения о том, что «Обувь России» не смогла оплатить очередной выпуск своих облигаций. Общий долг по номиналу (без процентов) компании сейчас составляет 592 миллиона рублей.
Компании, входящие в состав группы, объединены одним владельцем — ПАО «ОР Групп». Судя по отчетности компании, ее эффективность снижалась последние пять лет. Если в 2017 году «ОР Групп» показала чистую прибыль более 412 миллионов рублей, то уже в следующем году она снизилась до 292,3 миллиона, затем — до 223,4 миллиона. С 2020 года предприятие и вовсе ушло в минус (31,5 миллиона и 27,7 миллиона чистого убытка в
OR GROUP (ранее — «Обувь России») входит в число лидеров в обувном ритейле. Группа представлена более чем в 141 городе России (353 магазина, по данным сайта компании). Ей принадлежат такие бренды, как Westfalika (массовая повседневная обувь — производство на сторонних предприятиях), «Пешеход» (обувной дискаунтер), Rossita, Lizette (женская молодежная обувь), Emilia Estra (аксессуары), S-TEP (обувь собственного производства на литьевой подошве), all.go (летняя легкая обувь), PIONEER (обувь для экстремальных условий). Основным учредителем всех этих предприятий выступает ПАО «ОР Групп» — 50% акций принадлежат Антону Титову. Остальное предположительно обращается на рынке.
ПАО, впрочем, не ведет собственной торговой или производственной деятельности — она передана профильным компаниям. Самая крупная из них — почти одноименное ООО «Обувь России» при выручке в 5,5 миллиарда рублей смогло получить чистый убыток в 4,4 миллиарда рублей. Соотношение для работающего бизнеса, прямо скажем, нетипичное.
«ОР» управляет розничной сетью, в которой, по данным на сейте компании, «700+» магазинов только бренда «Вестфалика». Еще одна компания, входящая в группу, «Дизайн Студия» (занимается оптовой торговлей) получила чистый убыток в 370 миллионов рублей при выручке в
Что говорят в самой компании
В пресс-службе «ОР» на запрос НГС ответили дословно следующее: «В настоящее время мы реализуем антикризисную программу и закрываем часть наименее рентабельных магазинов. Наша задача — повысить эффективность действующей розничной сети и выручку на один магазин. В дальнейшем мы сосредоточимся на регионах традиционно сильного присутствия компании, это прежде всего Урал и Сибирь. На текущий момент у нас более 300 магазинов».
Что касается облигационных займов, то, как пояснили в пресс-службе, «ОР Групп» в июне представила обладателям облигаций три варианта реструктуризации: пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет (или от 12 до 15 лет) с разными процентными ставками или конвертация задолженности в акционерный капитал ПАО «ОРГ». В случае если все покупатели облигаций выберут третий вариант, после конвертации им будет принадлежать от 30 до 40% головной компании.
Сделка и поглощение
Как обычно бывает в подобных случаях, на фоне проблем «Обуви России» поползли слухи о возможной продаже компании (или части ее активов) кому-то из конкурентов. В качестве возможного покупателя даже называют владельца «Монро». В обеих компаниях ситуацию не комментируют. Однако, если посмотреть на финансовые результаты «Монро», то дела там идут получше.
Предприятие, которое владеет торговыми марками «Монро» и ведет в магазинах сети деятельность, по данным «Контур.Фокус», является ООО «Логика», однако его оборот в прошлом году составил менее 36 миллионов рублей (обычно это показатели пары магазинов). Создатель бренда «Монро» Олег Маслов в 2018 году вышел из состава учредителей «Логики», но имеющиеся у него бизнесы по-прежнему связаны с торговлей, управлением недвижимостью и производством обуви. Действующие компании Маслова в 2021 году имели совокупную выручку в 3 миллиарда рублей и чистую прибыль почти в 600 миллионов рублей. То есть в принципе Маслов мог бы выкупить, например, весь облигационный заем «ОР» и конвертировать его в акции просто из чистой прибыли, даже не используя какие-то иные активы или кредиты. Вопрос только в том, какая часть бизнеса «ОР» могла бы пригодиться «Монро». Тем более что «Обувь России» и так, безо всяких сделок закрывает торговые точки, освобождая места для конкурентов.
«ОР» не только продает, но и самостоятельно делает довольно качественную обувь. В прошлом году корреспондент НГС побывал на фабрике компании в Бердске.