Автограф Юрия Шатунова выставили за 12 тысяч на «Авито». Что еще, связанное с музыкантом, можно купить?
На сайте предлагают купить пластинки, фотографии и автограф
Певец Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня. Новосибирцы продают знаковые предметы, связанные с творчеством музыканта, на «Авито». Самая дорогая вещь в продаже — автограф исполнителя за 12 тысяч рублей. Мы посмотрели, что еще можно купить на сайте.
Автограф за 12 тысяч рублей продает жительница Новосибирска на «Авито», объявление она выставила вчера поздно вечером, пока за покупкой никто не обращался. Подпись появилась у продавца после концерта в Москве и находится на задней стороне фотографии.
— Я с детства слушала песни Юрия Шатунова, потом появилась возможность сходить на концерт в Москве, который был примерно в 2000–2001 году. Помню, что очень сильно хотела получить автограф, мой молодой человек разогнал всю толпу, получил автограф и подарил мне, — рассказала журналисту НГС продавец Екатерина.
Такую цену женщина установила после того, как посмотрела московские цены на автографы, но люди могут предложить свою цену за подпись музыканта.
За более низкую цену предлагают купить пластинки. Журналист НГС нашел два таких объявления. Одна пластинка группы «Ласковый май» 1990 года обойдется в 500 рублей.
Еще одна пластинка с альбомом «Маскарад» стоит 222 рубля. Как сообщает продавец, она выпущена в 1990 году.
Последняя вещь, которую нам удалось найти в продаже от новосибирцев, — фотография со стихотворением за 399 рублей. Как сообщается в объявлении, размер изображения
Вчера НГС писал о том, что Юрий Шатунов планировал 2 концерта в Новосибирске. Что теперь делать с билетами, читайте здесь.