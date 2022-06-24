Автограф Юрия Шатунова выставили за 12 тысяч на «Авито». Что еще, связанное с музыкантом, можно купить?

Певец Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня. Новосибирцы продают знаковые предметы, связанные с творчеством музыканта, на «Авито». Самая дорогая вещь в продаже — автограф исполнителя за 12 тысяч рублей. Мы посмотрели, что еще можно купить на сайте.

Автограф за 12 тысяч рублей продает жительница Новосибирска на «Авито», объявление она выставила вчера поздно вечером, пока за покупкой никто не обращался. Подпись появилась у продавца после концерта в Москве и находится на задней стороне фотографии.