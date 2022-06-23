Юрий Шатунов умер от остановки сердца. Собираем всё, что известно о гибели солиста «Ласкового мая»
Певцу было 48
Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Он скончался в результате обширного инфаркта. Ему было 48 лет.
Сейчас у квартиры на Кантемировской, 5 в Москве, где был прописан Юрий Шатунов, никого нет.
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Видео с последнего концерта Юрия Шатунова, который состоялся 19 июня в ДС «Триумф» в подмосковных Люберцах.
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Биография Шатунова
Наши коллеги из UFA1.RU вспоминают биографию артиста, который родился в Башкирии. У звезды
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С чего началась история «Ласкового мая»?
В интернате, где жил Юрий Шатунов, он больше интересовался спортом, но руководитель художественного кружка посоветовал ему петь. Так будущая звезда занялась вокалом. Позже Юра стал делать пробные записи песен. Сергей Кузнецов, руководитель кружка, стал писать для Шатунова песни. С этого момента начала зарождаться группа. Ее назвали по строчке из песни «Лето». Примерно в это же время группа начинает выступать в местном ДК и на дискотеках в интернате.
В 1988 году Сергей Кузнецов за 30 рублей продал кассету с песнями «Ласкового мая» в киоск звукозаписи. В том же году он собрался переезжать в Москву. Об этом узнал Юра и сбежал из интерната вслед за своим учителем.
В Москве его уже ждал Андрей Разин. Однажды продюсер случайно услышал песню Юры Шатунова и начал искать певца. Осенью 1988 года начался первый большой тур «Ласкового мая». В дальнейшем количество концертов доходило до восьми в день.
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Как умер Шатунов
Перед смертью Юрий Шатунов отдыхал с друзьями. Утром компания собиралась на рыбалку, пишет Mash.
По их данным, артист выпивал пиво с товарищами, закусывая раками, когда ему поплохело. Стал жаловаться друзьям на сердце. Таблеток в доме не обнаружили, и друзья сами повезли Шатунова в ближайшую поликлинику на машине. Там солиста «Ласкового мая» пытались привести в чувство, но потом решили вызвать скорую, чтобы доставить его в реанимацию.
Ближайшая находилась в домодедовской больнице. В карете скорой у Шатунова остановилось сердце, но его запустили вновь. Певца успели довезти до клиники, где он и скончался.
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Этой осенью певец должен был отправиться в тур по Сибири.
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Юрий Шатунов с Андреем Картавцевым — автором песен Юрия Шатунова («А лето цвета», «Тет-а-тет», «Не хочу», «Летний ливень», «Без тебя», «Поезда», «Жизнь моя (Волосы)», «Одноклассники»)
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Журналистка Анна Монгайт у себя в Telegram-канале сравнила Юрия Шатунова с Даней Милохиным восьмидесятых.
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Причина смерти Шатунова
Трагедия произошла этой ночью. По словам PR-директора исполнителя, в карете скорой помощи у него остановилось сердце.
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По данным Baza, Шатунов скончался в домодедовской больнице. У него была острая сердечная недостаточность.
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