Юрий Шатунов умер от остановки сердца. Собираем всё, что известно о гибели солиста «Ласкового мая»

В интернате, где жил Юрий Шатунов, он больше интересовался спортом, но руководитель художественного кружка посоветовал ему петь. Так будущая звезда занялась вокалом. Позже Юра стал делать пробные записи песен. Сергей Кузнецов, руководитель кружка, стал писать для Шатунова песни. С этого момента начала зарождаться группа. Ее назвали по строчке из песни «Лето». Примерно в это же время группа начинает выступать в местном ДК и на дискотеках в интернате.



В 1988 году Сергей Кузнецов за 30 рублей продал кассету с песнями «Ласкового мая» в киоск звукозаписи. В том же году он собрался переезжать в Москву. Об этом узнал Юра и сбежал из интерната вслед за своим учителем.



В Москве его уже ждал Андрей Разин. Однажды продюсер случайно услышал песню Юры Шатунова и начал искать певца. Осенью 1988 года начался первый большой тур «Ласкового мая». В дальнейшем количество концертов доходило до восьми в день.