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Тема дняЧто делать с билетами на концерт Шатунова?
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Юрий Шатунов планировал два концерта в Новосибирске в ноябре. Что теперь делать с билетами?

Певец должен был выступить в «Доме ученых» и в ДК Железнодорожников

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Музыкант скончался сегодня ночью

Музыкант скончался сегодня ночью

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Певец Юрий Шатунов, скончавшийся в ночь на 23 июня, планировал в Новосибирске два концерта 6 и 17 ноября. НГС уточнил у распространителей билетов, как поклонники артиста могут вернуть деньги за выступления, которые теперь уже никогда не состоятся.

Один концерт должен был пройти в концертном зале «Дом ученых», другой в ДК Железнодорожников. Информация о билетах на концерт музыканта 6 ноября размещена на сайте «Артисты и звезды», на данный момент продажа билетов приостановлена.

Продажу билетов на сайте приостановили

Продажу билетов на сайте приостановили

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По номеру телефона, указанном на сайте, журналисту НГС ответил робот и сообщил, что билеты в связи с отменой мероприятия можно вернуть на сайте Intikets.

Билеты на выступление певца 17 ноября стоили от 2 до 6 тысяч рублей, примерно треть из них выкупили. Продажу билетов на сайте «Кассы.ру» на момент публикации не приостановили.

— Билеты будут возвращены в обычном порядке. Независимо от причины, зрители могут вернуть билеты, — сообщили в компании «Кассы.ру».

На сайте «Кассы.ру» есть специальный раздел, в котором указано, как происходит процедура возвращения денег за билеты.

На концерте почти полностью выкупили билеты на передние ряды

На концерте почти полностью выкупили билеты на передние ряды

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Юрий Шатунов умер 23 июня. Последние минуты жизни артиста попали на видео. Известно, что Шатунову стало плохо на встрече с друзьями.

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