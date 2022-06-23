Юрий Шатунов планировал два концерта в Новосибирске в ноябре. Что теперь делать с билетами?

Певец Юрий Шатунов, скончавшийся в ночь на 23 июня, планировал в Новосибирске два концерта 6 и 17 ноября. НГС уточнил у распространителей билетов, как поклонники артиста могут вернуть деньги за выступления, которые теперь уже никогда не состоятся.

Один концерт должен был пройти в концертном зале «Дом ученых», другой в ДК Железнодорожников. Информация о билетах на концерт музыканта 6 ноября размещена на сайте «Артисты и звезды», на данный момент продажа билетов приостановлена.