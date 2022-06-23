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Умер Юрий Шатунов

Ловит воздух ртом. Появилось видео последних минут жизни Юрия Шатунова

После вечеринки с друзьями Шатунова повезли в поликлинику на машине

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Юрий Шатунов, солист группы «Ласковый май», умер 23 июня. Последние минуты жизни артиста попали на видео. Известно, что Шатунову стало плохо на встрече с друзьями. Они сами отвезли его на машине в ближайшую поликлинику.

На видео видно, как друзья вытаскивают артиста из машины. Он плохо себя чувствует и ртом ловит воздух.

Солиста «Ласкового мая» пытались привести в чувство в этой поликлинике, но потом решили вызвать скорую, чтобы доставить его в реанимацию. Ближайшая находилась в домодедовской больнице. В карете скорой у Шатунова остановилось сердце, но его запустили вновь. Певца успели довезти до клиники, где он и скончался.

MSK1.RU ведет подробную онлайн-трансляцию событий, связанных со смертью Юрия Шатунова.

«Ласковый май»скорая помощьЮрий Шатуновумер певец
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