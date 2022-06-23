Ловит воздух ртом. Появилось видео последних минут жизни Юрия Шатунова
После вечеринки с друзьями Шатунова повезли в поликлинику на машине
Юрий Шатунов, солист группы «Ласковый май», умер
На видео видно, как друзья вытаскивают артиста из машины. Он плохо себя чувствует и ртом ловит воздух.
Солиста «Ласкового мая» пытались привести в чувство в этой поликлинике, но потом решили вызвать скорую, чтобы доставить его в реанимацию. Ближайшая находилась в домодедовской больнице. В карете скорой у Шатунова остановилось сердце, но его запустили вновь. Певца успели довезти до клиники, где он и скончался.
MSK1.RU ведет подробную онлайн-трансляцию событий, связанных со смертью Юрия Шатунова.