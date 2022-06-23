Скончался Юрий Шатунов
Солисту «Ласкового мая» было
Скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Певец умер в результате обширного инфаркта, ему было
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Шатунова, музыкант скончался сегодня ночью в карете скорой помощи по пути в больницу.
Telegram-канал «112» добавляет, что
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. В октябре 1986 года он познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который в то время искал исполнителя для своих песен. С этого момента начала зарождаться группа «Ласковый май».
В 1988 году Сергей Кузнецов за 30 рублей продал кассету с песнями в киоск звукозаписи. В том же году он собрался переезжать в Москву. Юрий тоже уехал в столицу вслед за своим учителем. Там его уже ждал продюсер Андрей Разин, который раньше случайно услышал песню Шатунова и начал искать певца. Осенью 1988 года начинается первый большой тур «Ласкового мая». В дальнейшем количество концертов доходило до восьми в день.
В 1991 году «Ласковый май» уехал на гастроли в США. В том же году Шатунов покинул группу, которая после этого распалась. Через год Шатунов записал сольный альбом, но его песни уже не пользовались большой популярностью.
В 2010-х Юрий Шатунов выпустил еще несколько альбомов. В
Последние годы Шатунов судился с Андреем Разиным. Продюсер «Ласкового мая» запрещал артисту исполнять песни музыкального коллектива и даже выиграл суд. Но буквально на днях песни «Ласкового мая» вернули Юрию Шатунову.
За день до смерти Юрия Шатунова стало известно, что скончался еще один певец — Пьер Нарцисс. Ему было