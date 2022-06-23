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Скончался Юрий Шатунов

Солисту «Ласкового мая» было 48 лет

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Юрий Шатунов был солистом «Ласкового мая» до 1991 года, потом занялся сольной карьерой

Юрий Шатунов был солистом «Ласкового мая» до 1991 года, потом занялся сольной карьерой

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Скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Певец умер в результате обширного инфаркта, ему было 48 лет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Шатунова, музыкант скончался сегодня ночью в карете скорой помощи по пути в больницу.

Telegram-канал «112» добавляет, что 22 июня певец отдыхал со своим менеджером в Подмосковье. Ему стало плохо, медики приехали, но довезти до больницы солиста «Ласкового мая» не успели.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. В октябре 1986 года он познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который в то время искал исполнителя для своих песен. С этого момента начала зарождаться группа «Ласковый май».

В 1988 году Сергей Кузнецов за 30 рублей продал кассету с песнями в киоск звукозаписи. В том же году он собрался переезжать в Москву. Юрий тоже уехал в столицу вслед за своим учителем. Там его уже ждал продюсер Андрей Разин, который раньше случайно услышал песню Шатунова и начал искать певца. Осенью 1988 года начинается первый большой тур «Ласкового мая». В дальнейшем количество концертов доходило до восьми в день.

В 1991 году «Ласковый май» уехал на гастроли в США. В том же году Шатунов покинул группу, которая после этого распалась. Через год Шатунов записал сольный альбом, но его песни уже не пользовались большой популярностью.

В 2010-х Юрий Шатунов выпустил еще несколько альбомов. В 2015-м он получил премию «За вклад в развитие российского шоу-бизнеса».

Последние годы Шатунов судился с Андреем Разиным. Продюсер «Ласкового мая» запрещал артисту исполнять песни музыкального коллектива и даже выиграл суд. Но буквально на днях песни «Ласкового мая» вернули Юрию Шатунову.

За день до смерти Юрия Шатунова стало известно, что скончался еще один певец — Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет.

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