Скончался Юрий Шатунов

Скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Певец умер в результате обширного инфаркта, ему было 48 лет .



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Шатунова, музыкант скончался сегодня ночью в карете скорой помощи по пути в больницу.