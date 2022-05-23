Магазины польских брендов одежды начали менять названия в Новосибирске. Как теперь их искать в 2ГИС

В Новосибирске возобновила свою работу часть магазинов, принадлежавших ранее польской компании LPP Group. Сейчас у них новый владелец и называются они по-другому. Вывески при этом у магазинов пока остались прежними.



LPP Group управляла в России сетями магазинов одежды сразу нескольких брендов: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. В конце марта компания объявила о приостановке деятельности в РФ своих торговых точек. 19 мая стало известно, что поляки продали свой российский бизнес некоему китайскому консорциуму. В заявлении компании, которое цитирует газета «Коммерсантъ», говорится, что новый владелец не получит права на использование товарных знаков и брендов. При этом сами магазины возобновят работу.