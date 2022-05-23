Магазины польских брендов одежды начали менять названия в Новосибирске. Как теперь их искать в 2ГИС
Сети Reserved, Sinsay, Mohito и Cropp в России сменили владельца
В Новосибирске возобновила свою работу часть магазинов, принадлежавших ранее польской компании LPP Group. Сейчас у них новый владелец и называются они по-другому. Вывески при этом у магазинов пока остались прежними.
LPP Group управляла в России сетями магазинов одежды сразу нескольких брендов: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. В конце марта компания объявила о приостановке деятельности в РФ своих торговых точек.
В минувшую субботу действительно открылись двери большинства перечисленных торговых точек в крупнейших ТРЦ города («Аура», «МЕГА», и «Ройял Парк»). Больше всего в Новосибирске было магазинов Sinsay (9). По данным 2ГИС, из них заработали только две торговые точки, остальные пока отмечены как неработающие (в том числе и магазин в ТРЦ «Сибирский Молл»). Магазины остальных брендов LPP Group заработали все.
Теперь все эти торговые точки нужно будет искать под новыми именами. В 2ГИС они обозначены первыми буквами своих прежних названий. Так, Sinsay в справочнике теперь указан как Син, Reserved превратился в Re, Mohito стало M, Cropp — Cr, а House — Хс. Как писала «Газета.Ру», в других городах России магазины открываются уже под новыми названиями.
— 2ГИС постоянно мониторит ситуацию об изменениях в работе компаний. За минувшие выходные наши специалисты обзвонили компании, заявившие об изменении названий, и обновили названия 288 адресов фирм на карте в столицах и крупных городах России. Изменения затронули точки пяти крупных брендов — Re (Reserved), Cr (Cropp), Син (Sinsay), Хс (House), М (MOHITO), — сообщила Надежда Воронова, руководитель call-центра 2ГИС.
Возобновление работы магазинов, принадлежавших LPP Group, позволило ТРЦ, в которых они работали, несколько улучшить показатели. Однако пустующих площадок в торговых центрах по-прежнему хватает.