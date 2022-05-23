Темно и страшно: в каких торговых центрах больше всего закрытых магазинов — антирейтинг НГС

Приближается лето, и его наступление радует не всех. В июне приостановившие «временно» работу в России западные бренды должны будут уже принять окончательное решение и либо открыть свои магазины снова, либо освободить занимаемые помещения. НГС подсчитал в основных ТРЦ города неработающие торговые точки.
«Сибирский Молл»: 2 из 142
Торговый центр — чемпион по наполненности помещений. Сегодня здесь не работают только два магазина — польский Sinsay и KMD (оба — женские марки одежды). При 128 возможных слотах под магазины — это хороший показатель даже для периода торгового бума. Свободных мест же под общепит здесь нет вовсе (в ТЦ работает 14 заведений разного формата).
«Сибирскому Моллу» парадоксальным образом повезло, когда в какой-то момент его обошли более крупные и лучше расположенные ТРЦ, которые привлекли крупные западные бренды. В «Ауре», МЕГЕ и «Галерее» на лучших местах стояли магазины испанской компании Inditex (Zara, Bershka
«Ройял Парк»: 3 из 100
Похожая ситуация в «Ройял Парке». Этот ТРЦ тоже оказался несколько в тени открывшихся позднее объектов. И сейчас неработающих торговых точек здесь почти не видно. Основная потеря «Ройял Парка» — расположенный на третьем этаже крупный магазин российской сети «Дочки-Сыночки», которая объявила о закрытии части магазинов по всей России еще в первой половине февраля. Здесь же (на третьем этаже) давно уже пустуют два помещения, где раньше работали предприятия общепита. В галереях ТЦ до недавнего времени были закрыты двери только одного магазина — это польский Sinsay. Но и он сейчас открылся после того, как польская компания LPP Group, которой принадлежит этот бренд (а также марки Reserved, Cropp и House), продала свой российский бизнес китайской компании. В субботу часть магазинов под этими марками возобновили работу. Правда, в 2ГИС они теперь обозначаются иначе. Sinsay, например, указан как СИН.
Некоторая пустота наблюдается еще и на месте, которое освободил супермаркет «Мегас». Его площади лишь частично поделили SPAR и Kari, оставив перед собой большое незанятое пространство, которое обычно сдают арендаторам с товарами, нацеленными на импульсную покупку (десерты, чаи, аксессуары
«Сан Сити»: 13 из 105
Это компактный ТРЦ, так что даже относительно небольшое количество неработающих торговых точек довольно заметно. При этом ситуация здесь не слишком изменилась с начала года. До сих пор стоит пустой площадка на первом этаже, которую освободил магазин Nike (время от времени ее сдают под ярмарку деликатесов). Значительную пробоину оставили «Дочки-Сыночки». Но хуже всего ситуация на четвертом этаже, где на фуд-корте не работает почти половина слотов (остались только Burger King, KFC и «Суши Make»).
«Галерея Новосибирск»: 25 из 180
На первом этаже «Галереи» местами вид попросту депрессивный — здесь была максимальная концентрация брендов, покинувших Россию. Мало того, что именно в «Галерее» Inditex открыл магазины всех своих брендов, которые в принципе присутствуют на российском рынке (включая Zara Home), так еще и здесь расположена точка еще одной испанской сети Mango.
Оценить корректно количество не работающих в данный момент слотов «Галереи» непросто, поскольку сейчас в ТРЦ идут работы на четвертом этаже, куда должен переехать фуд-корт. Но и на нынешнем месте всё непросто — здесь пустует аж три слота. Никто так и не вышел на замену закрывшейся здесь уже давно кулинарии «Добрянка», а в этом году закрылась также точка New York Pizza и заведение с ближневосточной кухней.
МЕГА: 15 из 156 (плюс IKEA)
В МЕГЕ практически все потери случились этой весной. Здесь работали практически все бренды, свернувшие деятельность в России. Два магазина, правда, уже восстановили работу: Reserved (который теперь обозначен в 2ГИС, как Re) и Mohito (теперь это просто М). Но самой большой потерей стало, конечно, закрытие ИКЕА — этот магазин один сопоставим по площади со всей торговой галереей в принципе (без учета других гипермаркетов). Вслед за ИКЕА перестал на какое-то время работать и проект шведской компании «Место» — креативная зона для мероприятий и досуга. Но сейчас эта зона снова стала доступна для тех, кто хочет провести здесь мероприятие.
С общепитом дело обстоит гораздо лучше. Единственной закрытой здесь точкой МЕГА обязана франчайзи сети «Воккер» (свернул деятельность в Новосибирске в принципе), да и на этом месте уже готовится к открытию близкая по типу кухни местная сеть «Суши Make».
«Аура»: 30 из 210
Самый крупный ТЦ по количеству отдельных магазинов. Ситуация, впрочем, ощутимо улучшилась, после того, как здесь разом возобновили работу сразу четыре закрытых ранее магазина (Reserved, Cropp, Sinsay, House). Кроме того, в «Ауре» на нескольких площадках анонсировано открытие новых брендов, а прекратившая работать «Снежная королева» обещает вернуться в обновленном виде.
Самая главная интрига теперь заключается в том, кто займет площадки брендов, которые всё же решат освободить их окончательно. В торговых центрах они часто находились в самых заметных местах — на входе, в галерее первого этажа. Желающих обзавестись там магазином должно хватать. Но вот брендов, которые смогут поддерживать привычный уровень хотя бы внешне, на российском рынке стало куда меньше.
Возвращение приостановивших работу в России сетей выглядит всё менее и менее вероятным. Преданным поклонникам этих марок можно посоветовать только отправиться в соседний Казахстан, где работают не только Zara, Mango