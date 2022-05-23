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Обзор

Темно и страшно: в каких торговых центрах больше всего закрытых магазинов — антирейтинг НГС

Смотрим, кто стал лидером по количеству неработающих магазинов

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В крупных ТРЦ всё больше неработающих магазинов

В крупных ТРЦ всё больше неработающих магазинов

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Приближается лето, и его наступление радует не всех. В июне приостановившие «временно» работу в России западные бренды должны будут уже принять окончательное решение и либо открыть свои магазины снова, либо освободить занимаемые помещения. НГС подсчитал в основных ТРЦ города неработающие торговые точки.

«Сибирский Молл»: 2 из 142


«Сибирский Молл» почти избежал потерь

«Сибирский Молл» почти избежал потерь

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Торговый центр — чемпион по наполненности помещений. Сегодня здесь не работают только два магазина — польский Sinsay и KMD (оба — женские марки одежды). При 128 возможных слотах под магазины — это хороший показатель даже для периода торгового бума. Свободных мест же под общепит здесь нет вовсе (в ТЦ работает 14 заведений разного формата).

Магазин польского бренда Sinsay

Магазин польского бренда Sinsay

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«Сибирскому Моллу» парадоксальным образом повезло, когда в какой-то момент его обошли более крупные и лучше расположенные ТРЦ, которые привлекли крупные западные бренды. В «Ауре», МЕГЕ и «Галерее» на лучших местах стояли магазины испанской компании Inditex (Zara, Bershka и т. д.). В результате их место заняли российские торговые марки и зарубежные бренды попроще. Еще недавно это выглядело как вынужденная мера, а теперь оказалось преимуществом.

«Ройял Парк»: 3 из 100


Закрытие детского гипермаркета в «Ройял Парке» никак не связано с внешнеполитической ситуацией

Закрытие детского гипермаркета в «Ройял Парке» никак не связано с внешнеполитической ситуацией

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Похожая ситуация в «Ройял Парке». Этот ТРЦ тоже оказался несколько в тени открывшихся позднее объектов. И сейчас неработающих торговых точек здесь почти не видно. Основная потеря «Ройял Парка» — расположенный на третьем этаже крупный магазин российской сети «Дочки-Сыночки», которая объявила о закрытии части магазинов по всей России еще в первой половине февраля. Здесь же (на третьем этаже) давно уже пустуют два помещения, где раньше работали предприятия общепита. В галереях ТЦ до недавнего времени были закрыты двери только одного магазина — это польский Sinsay. Но и он сейчас открылся после того, как польская компания LPP Group, которой принадлежит этот бренд (а также марки Reserved, Cropp и House), продала свой российский бизнес китайской компании. В субботу часть магазинов под этими марками возобновили работу. Правда, в 2ГИС они теперь обозначаются иначе. Sinsay, например, указан как СИН.

Формально на нулевом этаже «Ройял Парка» нет неработающих магазинов, но пустота имеется

Формально на нулевом этаже «Ройял Парка» нет неработающих магазинов, но пустота имеется

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Некоторая пустота наблюдается еще и на месте, которое освободил супермаркет «Мегас». Его площади лишь частично поделили SPAR и Kari, оставив перед собой большое незанятое пространство, которое обычно сдают арендаторам с товарами, нацеленными на импульсную покупку (десерты, чаи, аксессуары и т. д.). Но пока здесь работает только лавка с лесными сувенирами.

«Сан Сити»: 13 из 105


Вакантные площади в «Сан Сити» равномерно распределены по всем четырем этажам ТРЦ

Вакантные площади в «Сан Сити» равномерно распределены по всем четырем этажам ТРЦ

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Это компактный ТРЦ, так что даже относительно небольшое количество неработающих торговых точек довольно заметно. При этом ситуация здесь не слишком изменилась с начала года. До сих пор стоит пустой площадка на первом этаже, которую освободил магазин Nike (время от времени ее сдают под ярмарку деликатесов). Значительную пробоину оставили «Дочки-Сыночки». Но хуже всего ситуация на четвертом этаже, где на фуд-корте не работает почти половина слотов (остались только Burger King, KFC и «Суши Make»).

«Галерея Новосибирск»: 25 из 180


Уход крупных западных брендов освободит самые привлекательные помещения ТРЦ

Уход крупных западных брендов освободит самые привлекательные помещения ТРЦ

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На первом этаже «Галереи» местами вид попросту депрессивный — здесь была максимальная концентрация брендов, покинувших Россию. Мало того, что именно в «Галерее» Inditex открыл магазины всех своих брендов, которые в принципе присутствуют на российском рынке (включая Zara Home), так еще и здесь расположена точка еще одной испанской сети Mango.

Вакансии есть и на других этажах «Галереи»

Вакансии есть и на других этажах «Галереи»

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Оценить корректно количество не работающих в данный момент слотов «Галереи» непросто, поскольку сейчас в ТРЦ идут работы на четвертом этаже, куда должен переехать фуд-корт. Но и на нынешнем месте всё непросто — здесь пустует аж три слота. Никто так и не вышел на замену закрывшейся здесь уже давно кулинарии «Добрянка», а в этом году закрылась также точка New York Pizza и заведение с ближневосточной кухней.

МЕГА: 15 из 156 (плюс IKEA)


Неработающие магазины встречают покупателей уже на входе в ТЦ

Неработающие магазины встречают покупателей уже на входе в ТЦ

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В МЕГЕ практически все потери случились этой весной. Здесь работали практически все бренды, свернувшие деятельность в России. Два магазина, правда, уже восстановили работу: Reserved (который теперь обозначен в 2ГИС, как Re) и Mohito (теперь это просто М). Но самой большой потерей стало, конечно, закрытие ИКЕА — этот магазин один сопоставим по площади со всей торговой галереей в принципе (без учета других гипермаркетов). Вслед за ИКЕА перестал на какое-то время работать и проект шведской компании «Место» — креативная зона для мероприятий и досуга. Но сейчас эта зона снова стала доступна для тех, кто хочет провести здесь мероприятие.

Вслед за уходом IKEA был свернут и проект «Место 2.0»

Вслед за уходом IKEA был свернут и проект «Место 2.0»

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С общепитом дело обстоит гораздо лучше. Единственной закрытой здесь точкой МЕГА обязана франчайзи сети «Воккер» (свернул деятельность в Новосибирске в принципе), да и на этом месте уже готовится к открытию близкая по типу кухни местная сеть «Суши Make».

«Аура»: 30 из 210


Многие магазины западных брендов до сих пор находятся в подвешенном состоянии

Многие магазины западных брендов до сих пор находятся в подвешенном состоянии

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Самый крупный ТЦ по количеству отдельных магазинов. Ситуация, впрочем, ощутимо улучшилась, после того, как здесь разом возобновили работу сразу четыре закрытых ранее магазина (Reserved, Cropp, Sinsay, House). Кроме того, в «Ауре» на нескольких площадках анонсировано открытие новых брендов, а прекратившая работать «Снежная королева» обещает вернуться в обновленном виде.

Освободившиеся помещения теоретически смогут занять российские бренды

Освободившиеся помещения теоретически смогут занять российские бренды

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Самая главная интрига теперь заключается в том, кто займет площадки брендов, которые всё же решат освободить их окончательно. В торговых центрах они часто находились в самых заметных местах — на входе, в галерее первого этажа. Желающих обзавестись там магазином должно хватать. Но вот брендов, которые смогут поддерживать привычный уровень хотя бы внешне, на российском рынке стало куда меньше.

Возвращение приостановивших работу в России сетей выглядит всё менее и менее вероятным. Преданным поклонникам этих марок можно посоветовать только отправиться в соседний Казахстан, где работают не только Zara, Mango и т. д., но также целый ряд брендов, которые не были представлены в Новосибирске вовсе. Тем более что, как выяснил обозреватель НГС, в столице Казахстана есть немало интересного и кроме шопинга.

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