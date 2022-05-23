Темно и страшно: в каких торговых центрах больше всего закрытых магазинов — антирейтинг НГС

Похожая ситуация в «Ройял Парке». Этот ТРЦ тоже оказался несколько в тени открывшихся позднее объектов. И сейчас неработающих торговых точек здесь почти не видно. Основная потеря «Ройял Парка» — расположенный на третьем этаже крупный магазин российской сети «Дочки-Сыночки», которая объявила о закрытии части магазинов по всей России еще в первой половине февраля. Здесь же (на третьем этаже) давно уже пустуют два помещения, где раньше работали предприятия общепита. В галереях ТЦ до недавнего времени были закрыты двери только одного магазина — это польский Sinsay. Но и он сейчас открылся после того, как польская компания LPP Group, которой принадлежит этот бренд (а также марки Reserved, Cropp и House), продала свой российский бизнес китайской компании. В субботу часть магазинов под этими марками возобновили работу. Правда, в 2ГИС они теперь обозначаются иначе. Sinsay, например, указан как СИН.