Едем в Казахстан: самый бюджетный способ оказаться за границей — цены и достопримечательности в тест-драйве НГС

При всем обилии современных, ярких зданий видно, что город растет быстрее, чем может себе позволить. Доминирующая технология отделки — тонкие плитки керамогранита, которые то там, то здесь начинают отходить, трескаться, а то и вовсе разрушаться.



Даже в самом центре, рядом с величественными зданиями международных корпораций и правительственных зданий можно найти в изобилии неухоженные (а иногда просто вытоптанные) газоны.



Местами кажется, что эта часть города в принципе строилась с расчетом на то, чтобы она в целом хорошо смотрелась из окна автомобиля, внимания и денег хватило только на обустройство каких-то избранных точек на карте, где пассажир этого автомобиля может выйти для осмотра и поверки.

