Едем в Казахстан: самый бюджетный способ оказаться за границей — цены и достопримечательности в тест-драйве НГС
Небоскребы, западные бренды, работающие везде карты Visa — чем еще заняться в соседней стране
Сезон отпусков многих застал врасплох. Отменяются рейсы на российские курорты, а поездки за границу и вовсе становятся проблематичными. Обозреватель НГС Стас Соколов экспромтом побывал в соседнем Казахстане, и реальность превзошла его ожидания. Кроме осмотра достопримечательностей и знакомства с местной кухней такое путешествие сулит еще несколько приятных бонусов.
Дорога
В Астану можно улететь прямым рейсом, это всего полтора часа полета. Но билеты довольно дорогие — цены начинаются почти с 21 тыс. рублей (туда и обратно). Можно доехать до Павлодара на автобусе (порядка 3000 рублей), а дальше двинуть на поезде (700 рублей).
Самый бюджетный способ — отправиться на своей машине. На весь маршрут уйдет где-то в районе 70 литров бензина (то есть около 3500 рублей). Самая тяжелая часть дороги — трасса от Ордынского района до Кочек. Местами полотно выглядит так, как будто его бомбили. Машины просто съезжают на обочину, потому что ехать по щебенке получается проще и безопасней. Дальше будет полегче, хотя нужно постоянно быть настороже — только что отремонтированный участок может внезапно закончиться ямой.
Ситуация меняется сразу после пересечения границы. Каким-то чудом казахам удалось построить там дорогу так, что, даже не будучи новой (то и дело видны результаты ремонта), она оказывается почти идеально ровной. На ней почти нет знаков, зато о повороте вам напомнит нанесенный на дорогу рельеф. Ну а после Павлодара вовсе начинается полноценная автомагистраль с качеством покрытия, как на взлетной полосе. Знаки здесь, кстати, тоже встречаются нечасто, так что даже если двигаться с максимально допустимой (по версии «Яндекс.Навигатора») скоростью в 140 км в час, то и дело вас будут обгонять со свистом чуть менее законопослушные участники движения. А может, они просто не в курсе, потому что едут без навигатора. Заблудиться на автостраде всё равно проблематично — до столицы она идет почти прямо, минуя населенные пункты.
Само по себе путешествие по степи — отдельное приключение. Мы привыкли к большим пространствам, но у нас они всё же наполнены чем-то: рощами, полями, разделительными лесополосами. А тут по обе стороны вас встречает ровная, как стол, зеленая степь, где только стада лошадей или коров время от времени вносят в эту монотонность хоть какое-то разнообразие.
Переход границы, если повезет и не будет очереди, займет не больше получаса. Вас ждет двойной осмотр машины (довольно поверхностный, впрочем), могут попросить раскрыть чемодан. При въезде в Казахстан нужно показать свежий ПЦР-тест.
Павлодар
Город, где можно переночевать и начать знакомиться с Казахстаном. Ничего особенно примечательного здесь нет, но имеется более или менее обустроенная набережная (почему-то совершенно лишенная общепита), несколько парков с фонтанами. Это место не коснулось ни бурное современное строительство, ни модные урбанистические веянья. Городок как бы застыл в том состоянии, в котором он застал распад СССР. Разве что часть зданий обшили отделочными материалами поновее.
При этом здесь уже начинаешь чувствовать, что ты покинул пределы России. Вся реклама и вывески дублируются на казахском, карты российских банков не принимают нигде (не удалось расплатиться «Миром» даже на заправке «Газпромнефть»), да и просто снять деньги (тоже с «Мира») можно далеко не во всяком банкомате. Так что лучше везти наличные и менять их уже здесь. Благо пунктов обмена в городе хватает. Они, кстати, дают, как правило, более выгодный курс для рубля, чем банки.
Нур-Султан
Нынешнее название казахской столицы уже шестое. Когда-то здесь было селение Акмол, которое в первой половине XIX века превратилось в Акмолинск. Его остатки можно еще найти в исторической части города, но это точно не то, за чем сюда стоит ехать.
В советское время Акмолинск стал Целиноградом — центром освоения целинных земель. Эта часть мало отличается от среднего советского города — те же панельки, те же девятиэтажки. Но на магистральных улицах советское наследие бывает довольно убедительно закамуфлировано под новую застройку.
В 1992 году город опять переименовали — на этот раз уже в Акмолу, но с этим названием он тоже прожил недолго. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил перенести столицу из Алма-Аты на новое место. Одной из основных причин считается желание казахских властей привлечь на север больше казахского населения. До этого здесь жили преимущественно русские, и на фоне целого ряда конфликтов (Приднестровье, Абхазия) казахи не без основания опасались, что эта часть страны может отколоться, присоединившись в том или ином виде к России. В 1998 году город переименовали в Астану и перенесли столицу (именно так и переводится с казахского название) сюда.
После получения столичного статуса город начал бурно расти. А чтобы это стало возможным, для нового строительства здесь выделили землю на другой стороне реки Ишим. То есть современная Астана построена фактически за последние 20 лет буквально в чистом поле. И сегодня развивается прежде всего именно эта часть города, хотя новых построек хватает, конечно, и на другом берегу.
Видно, что казахи изо всех сил пытались построить не просто новые кварталы, а какой-то иной мир, который не имел бы отношения уже ни к СССР, ни даже к казахской истории. Местами кажется, что ты оказался где-то в Америке, отдельные жилые комплексы прикидываются старой-доброй Европой.
Есть и какие-то немного даже комичные реплики московских знаковых зданий. Чего только стоит здание Оперного театра, которое выглядит как декорация, призванная издалека изображать Большой Театр в голливудском фильме. Для полноты картины в двух кварталах сзади возвели некое обобщенное подобие московских сталинских высоток.
Но даже здания, которые снаружи смотрятся достойными примерами современной архитектуры, внутри могут таить неожиданности. 40-этажный жилой комплекс «Северное Сияние» задумывался, видимо, как элитный. Но что-то пошло не так, и вместо бутиков международных брендов, модных ресторанов и офисов солидных компаний на первых двух этажах поселились какие-то продуктовые магазинчики, точки с дешевой одеждой, а то и вовсе какие-то магазины формата «сельмаг», торгующие всем — от дешевой посуды до трусов.
Существенная часть квартир на верхних этажах сдается под краткосрочную аренду, так что можно остановиться в самом центре за довольно скромные деньги (студия может стоить меньше 2500 рублей и иметь головокружительный вид из окна).
Здесь же в одном квартале собрались сразу три мощных здания, которые как бы олицетворяют основные приоритеты Казахстана. С одной стороны квартал формирует похожий на трансформера бизнес-центр «Москва», с другой — ему противостоит увенчанный пагодой «Пекин» (тоже бизнес-центр), а компанию им составляют две башни, одну из которых занимает отель американской сети Ritz Carlton.
Ну и чтобы совсем никому не было обидно, буквально через квартал в облака уходит 75-этажная башня комплекса (там еще четыре здания), который построили здесь арабские инвесторы. Сам комплекс называется Abu Dhabi Plaza, но на башне политкорректно написано Qazaqhstan. Сама башня пока, судя по всему, не работает (вечерами там не горит ни одно окно), но остальные части комплекса уже обживаются. Здесь открыт отель Sheraton, большой торговый центр, офисы крупных компаний.
Еще один пример современной, можно сказать, даже футуристической архитектуры — огромный комплекс EXPO-2017 с многоэтажным центральным зданием-шаром и окружающими его «лепестками» павильонов, где проходят выставки, конференции или просто арендуют помещения компании.
Некоторые сооружения и вовсе выглядят идеальным фоном для съемок фильмов об альтернативной истории. Дворец мира и согласия в форме пирамиды кажется материализовался в столицу Казахстана прямиком из романов Пелевина.
При всем обилии современных, ярких зданий видно, что город растет быстрее, чем может себе позволить. Доминирующая технология отделки — тонкие плитки керамогранита, которые то там, то здесь начинают отходить, трескаться, а то и вовсе разрушаться.
Даже в самом центре, рядом с величественными зданиями международных корпораций и правительственных зданий можно найти в изобилии неухоженные (а иногда просто вытоптанные) газоны.
Местами кажется, что эта часть города в принципе строилась с расчетом на то, чтобы она в целом хорошо смотрелась из окна автомобиля, внимания и денег хватило только на обустройство каких-то избранных точек на карте, где пассажир этого автомобиля может выйти для осмотра и поверки.
Лучше всего город выглядит вечером, когда сумерки скрывают все эти мелкие детали, давая возможность поработать подсветке, которая, как известно, способна преобразить даже скучное здание. Здесь нельзя пропустить Аллею поющих фонтанов с подсветкой и струями, бьющими вверх под звуки классической музыки.
Магазины и еда
В Астане какое-то зашкаливающее количество больших торговых центров, которые рассыпаны в основном по территории нового города. Для шопоголиков будет радостно увидеть работающими все закрытые в России магазины западных брендов (и еще часть тех, которых никогда не было в Новосибирске). Там же (в ТРЦ) можно сходить на новый голливудский блокбастер, так что можете подгадать путешествие к выходу какой-то особенно ожидаемой новинки.
А вот с национальной кухней здесь могут возникнуть проблемы. Кочевые народы в принципе не склонны к особенному увлечению гастрономией, так что выбор каких-то чисто казахских блюд не велик изначально. И в любом ресторане, который позиционирует себя как национальный, вам предложат хорошо знакомый набор из плова (где обязательно будет «Ташкентский»), лагмана, мантов и прочей обобщенно среднеазиатской кухни.
Есть, конечно, ограниченный набор специфически казахских блюд типа куырдака (жаренные в казане с луком потроха) и бешбармака (листки теста, приготовленные с ломтиками мяса), но, честно говоря, я за три дня не смог заказать его ни разу, хотя формально эта позиция была в меню. Это блюдо больше подходит для праздника или небольшой компании.
Повсеместно какую-то национальную специфику местным заведениям придают разве что блюда из конины и баурсаки (пончики), которые казахи используют просто вместо хлеба.
Нужно быть готовыми, кстати, к тому, что везде к стоимости блюд в счет вам добавят 10% за обслуживание. И неважно, куда вы зашли — в модный ресторан, дешевую шашлычную или совершенно европейскую по виду кофейню. Исключение составляет только фастфуд.
Люди, язык, как платить
Несмотря на то что доля казахского населения Нур-Султана превышает сейчас 60%, русский язык слышится повсюду. На нем разговаривают зачастую и сами казахи (особенно молодежь). Отношение к туристам здесь благожелательное, но ждать сервиса даже российского уровня лучше не стоит (хотя может и повезти).
По всему город построены большие мечети, но помимо них присутствие ислама визуально больше никак не ощущается. Женщин в хиджабах (платок, закрывающий волосы) на улицах Нур-Султана даже меньше, чем в Новосибирске. Даже слово «халяль» на закусочных встречается и то реже.
Российские карты к оплате не принимаются, деньги можно снять только с карт «Мир» в банкоматах банков, которые с этой системой работают. Если вы соберетесь в Казахстан на несколько дней, то стоит потратить пару часов на получение карты местного банка. Для этого вам потребуются телефон местного сотового оператора и ИИН (аналог нашего ИНН), который можно получить, обратившись в любой ЦОД (аналог МФЦ). Формально срок выполнения такого обращения трое суток, но обычно, если вы придете в ЦОД утром, то получите свидетельство уже к вечеру. Банк может выдать неименную карту сразу (на нее нужно только внести деньги через банкомат). Этой картой можно, кстати, пользоваться для оплаты покупок за пределами России. Идти стоит в частные банки (например, в СеnterCredit), потому что государственный Halyk Bank с недавних пор открывает счета нерезидентам только при предоставлении справки о работе в Казахстане.
Сами казахи чаще используют систему оплаты через формируемый системой QR-код, по которому с мобильного телефона можно заплатить сразу в банк. Этот способ продвигает местный Kaspi bank. Там счет можно открыть вообще онлайн.
При всей близости (и территориальной, и ментальной) Казахстан позволяет хотя бы частично вырваться из привычной, несколько нервной и агрессивной атмосферы, которая в России в последнее время ощущается буквально кожей. Здесь никто (кроме разве что русских туристов) не говорит ни про какую спецоперацию. Здесь безо всяких VPN работают запрещенные в России соцсети, а кнопка Netflix может оказаться на пульте в номере отеля. Это полезный опыт обычной жизни среди людей, которые живут в мирной стране в мирное время.
Если новая архитектура вас не очень привлекает, но поездку в европейскую часть России вы себе позволить пока не можете, стоит обратить свое внимание на Красноярск, где много и старых красивых домиков, и современных мест для отдыха, и даже имеется интересный музей современного искусства.