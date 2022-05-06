«Еду и слезы на глазах — машину жалко. Просто позорники»: водитель снял на видео разбитую новосибирскую трассу

Водитель снял на камеру, как он едет по разбитым дорогам в Ордынском районе Новосибирской области — его коллеги отказываются вести груз по этой трассе, потому что товар не принимают из-за деформации.

Автор видео Вадим Кобец в ролике высказал претензии к властям Ордынского района. В администрации в ответ на обращение корреспондента НГС пояснили, как будет проходить ремонт. Там также признали, что в этом году разрушения серьезные.

«Как можно запустить так дорогу?»

Свой ролик Вадим сопроводил эмоциональными высказывания и пересказом проблем, которые создают повреждения в дорожном полотне.