«Еду и слезы на глазах — машину жалко. Просто позорники»: водитель снял на видео разбитую новосибирскую трассу
Дорогу постоянно ремонтируют, но ехать по ней очень сложно
Водитель снял на камеру, как он едет по разбитым дорогам в Ордынском районе Новосибирской области — его коллеги отказываются вести груз по этой трассе, потому что товар не принимают из-за деформации.
Автор видео Вадим Кобец в ролике высказал претензии к властям Ордынского района. В администрации в ответ на обращение корреспондента НГС пояснили, как будет проходить ремонт. Там также признали, что в этом году разрушения серьезные.
«Как можно запустить так дорогу?»
Свой ролик Вадим сопроводил эмоциональными высказывания и пересказом проблем, которые создают повреждения в дорожном полотне.
— Вот еду сейчас на грузовике, везу продукты в Краснозерский район, в Карасук. На приемке сейчас половину товара у меня не примут. Во всяком случае, половину товара. Почему? Потому что товар стоит на паллетах, а от такого состояния дороги товар падает, мнется, разбивается и так далее. На приемке товароведы не принимают. Отправитель и получатель за это не несут ответственности. Всё вешается на водителя, — говорит Вадим Кобец.
— Вопрос главам Ордынского района. Скажите, пожалуйста, как можно так делать дороги? А как ехать по этой дороге, скажите? Как можно поставлять продукцию? Позор Ордынскому району, руководству Ордынского района. Просто позорники. Как можно запустить так дорогу? — задается вопросами возмущенный водитель, а также называет ситуацию с дорогой беспределом.
Он рассказал, что родом из Краснозерки, сейчас там живут его родители, и он знает, что с дорогами там всегда одна и та же проблема. В отличие от соседних районов, здесь, по его наблюдениям, ремонт делают по остаточному принципу.
— Они что, другое государство, другое финансирование? Просто беспредел. Ехать невозможно, ямы. Единственное, что они делают, — в этих ямах рисуют разметку, туда льют краску. А это значит, что сами ямы никто убирать не собирается. Это ужас. Я еду — у меня рефрижератор-пятитонник. У меня слезы на глазах — так машину жалко. По этой дороге и казахстанцы ездят, они вообще в шоке, наверное. Из другого государства заезжают, и всё.
«Разрушение достаточно серьезное». Что говорят местные власти?
В администрации Ордынского района напомнили, что это областная дорога, которой занимается Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области.
— Приезжает министр транспорта ежегодно, мы обсуждаем планы на будущий год по строительству и ремонту автомобильных дорог в Ордынском районе. Что плохое качество дорожного покрытия обозначалось и в том году, и в предыдущие годы. Есть протокол прошлогоднего совещания — в этом году разрабатывается проектная документация. И по 10 километров будут ремонтировать, начиная от Новопичугово в сторону Ордынска и от Ордынска в сторону Кочек. Этой весной на самом деле разрушение этого полотна достаточно серьезное, — прокомментировал замглавы Ордынского района Юрий Краус.
По его словам, в приоритет выбран участок от Рогалево до границы с Кочковским районом — там планируют сделать качественный ямочный ремонт, чтобы до следующего года дорога была в «проезжем» состоянии.
— Сейчас там ударными темпами ведется ямочный ремонт. Это дороги не районные, но мы всё равно держим это на контроле. В этом году именно на этот участок, кроме планового финансирования, будут дополнительно выделены средства, — отметил Краус.
Дорогу будет чинить ТУАД
В Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области подтвердили, что трасса в их ведении.
— Автомобильная дорога Новосибирск — Кочки — Павлодар (в пределах Российской Федерации) в Ордынском районе Новосибирской области расположена на участке с 58-го по 169-й км. По результатам обследования в 2021 году выявлено значительное снижение транспортно-эксплуатационного состояния указанной дороги, — сообщили в пресс-службе ТУАД. — На отдельных участках зафиксированы дефекты покрытия: продольные и поперечные трещины, сетка трещин. Выбоины, ямы, проломы, выкрашивание покрытия, нарушение геометрических параметров (формы) покрытия: колейность, сдвиги, просадки. Нарушение состояния поверхности покрытия, износ поверхности покрытия и так далее. Общая площадь покрытия с дефектами превысила 309 тысяч квадратных метров.
По информации управления, в планах трехлетний ремонт 120 километров трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар на участках в нескольких районах области, в том числе в Ордынском. В этом году, сообщили в ТУАД, отремонтируют 40 километров дороги (на участке в Ордынском районе будет ремонт 3 километров дороги). В Кочковском — 14,5 километра, в Краснозерском — 17,2.
Более масштабный ремонт проблемного участка запланирован на 2023–2024 годы: в Ордынском районе — 52 километра, в Красноозерском — 5,6 километра, в Карасукском — 16 километров.
— В настоящее время на дороге проводится ямочный ремонт. Участки ремонта определены совместно с районной администрацией и проводятся в рамках лимитов на содержание, — уточнили в Территориальном дорожном управлении.
4 мая в Железнодорожном районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело в отношении заместителя министра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого и экс-начальника Территориального управления автомобильных дорог Михаила Чуманова, которых подозревают в получении взяток от подрядчиков.