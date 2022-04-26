«Нельзя управлять процессами без честной информации»: что на самом деле мешает импортозамещению в России

В апреле на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» по инициативе Общественной палаты РФ состоялся форум «Сообщество». Его главной темой стало развитие России в условиях санкционного давления. Кроме того, участники форума обсудили работу некоммерческих организаций и их поддержку. НГС заинтересовало яркое выступление гендиректора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александра Зырянова. По просьбе редакции он написал на основе сказанного колонку, далее — от его лица.



Курс на импортозамещение был объявлен не сегодня и даже не вчера. По-хорошему, это должно быть нормой экономической стратегии страны как постоянная составляющая. Да, есть товары, которые уникальны для каждой страны и их невозможно заместить. Как правило, это — специалитеты, гастрономические товары, зависящие от климата и технологий, в основе которых лежат биологические процессы или природные ресурсы. То есть то, что нам дала природа и нигде в другом месте этого быть не может. Но и в этом случае экономика, ориентированная на максимальную эффективность, выстраивает цепочки, нацеленные на максимально возможное производство уникального конечного продукта на своей территории, а не на продажу сырья. Всё остальное, что зависит от человеческого таланта и современных способов производства, должно быть предметом государственной политики импортозамещения.

