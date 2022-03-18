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Больше 300 тысяч новых предпринимателей перевели свой бизнес в VK

Категория услуг «Красота и здоровье» за неделю приросла больше всех — на 57%

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Бизнес во «ВКонтакте» развивают сегодня больше 2 млн предпринимателей

Бизнес во «ВКонтакте» развивают сегодня больше 2 млн предпринимателей

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С 11 по 17 марта больше 300 тысяч новых предпринимателей стали использовать VK как площадку для ведения и продвижения своего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

— За неделю около 120 тысяч бизнес-сообществ стали использовать «Магазины ВКонтакте» для продаж своих товаров и услуг. Пользователи также стали активнее изучать предложения бизнеса в соцсети: количество просмотров предложений от МСП за день «ВКонтакте» выросло на треть — до 8,6 млн, — делятся данными в компании.

Самыми быстрорастущими категориями товаров и услуг, которыми пользователи начали интересоваться в соцсети, стали: «Красота и здоровье» (+57%), «Досуг и подарки» (+43%), «Одежда и обувь» (+41%), «Детские товары» (+39%), «Дом и дача» (+35%). По общим подсчетам, бизнес во «ВКонтакте» развивают сегодня больше 2 млн предпринимателей.

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«ВКонтакте»кризисонлайн-бизнессоциальная сетьVK
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