Тревожный звонок: почему и насколько сотовые операторы начали поднимать цены в Новосибирске

— Здравствуйте! Мы хотим заранее сообщить, что с 24 января абонентская плата по вашему тарифу увеличится на 30 рублей. Если тариф покажется вам неоптимальным, будем рады, если вы посмотрите на другие предложения и выберете себе то, которое придется вам по душе. Если вы оставите свой тариф, абонентская плата на нём изменится автоматически. Спасибо, что вы с нами.



В сообщении также указывалась ссылка на статью, в которой компания объясняет, с чем связано повышение цен на мобильную связь. Первое — нужны деньги на модернизацию сети связи из-за того, что абоненты стали больше пользоваться мобильным интернетом. Кроме того, операторам теперь нужно исполнять новые законы, что тоже требует больших вложений в специальное оборудование и программное обеспечение.



— Поддерживать качество и непрерывность услуг можно только через постоянное обновление сети и модернизацию оборудования. Поэтому затраты операторов постоянно растут вслед за ростом трафика. А покрываются такие затраты только за счет денег, которые операторы получают за свои услуги, — объяснили в МТС.

