Тревожный звонок: почему и насколько сотовые операторы начали поднимать цены в Новосибирске

Новосибирцам стали приходить предупреждения от мобильных операторов о повышении цен. Такие меры компании объясняют тем, что люди стали больше пользоваться интернетом, появились новые законы — всё это причины для модернизации оборудования, на которые нужны деньги. Операторы повышают цены на архивные тарифы и предлагают абонентам перейти на другие. Подробности — в материале НГС.
Новосибирцы начали получать сообщения от мобильных операторов с предупреждением о повышении цен на абонентскую плату. Такое сообщение пришло абонентам МТС:
— Здравствуйте! Мы хотим заранее сообщить, что с 24 января абонентская плата по вашему тарифу увеличится на 30 рублей. Если тариф покажется вам неоптимальным, будем рады, если вы посмотрите на другие предложения и выберете себе то, которое придется вам по душе. Если вы оставите свой тариф, абонентская плата на нём изменится автоматически. Спасибо, что вы с нами.
В сообщении также указывалась ссылка на статью, в которой компания объясняет, с чем связано повышение цен на мобильную связь. Первое — нужны деньги на модернизацию сети связи из-за того, что абоненты стали больше пользоваться мобильным интернетом. Кроме того, операторам теперь нужно исполнять новые законы, что тоже требует больших вложений в специальное оборудование и программное обеспечение.
— Поддерживать качество и непрерывность услуг можно только через постоянное обновление сети и модернизацию оборудования. Поэтому затраты операторов постоянно растут вслед за ростом трафика. А покрываются такие затраты только за счет денег, которые операторы получают за свои услуги, — объяснили в МТС.
Также оператор напомнил, что еще несколько лет назад мы мало где могли посмотреть качественное видео со смартфона, а сейчас такая возможность есть. И всё это за счет зарубежного оборудования, на которое растут цены.
Без сети не работает ни один смартфон, а у большинства сегодня вся жизнь и работа связаны со смартфоном.
Что касается законов — это отдельная причина повышения тарифов, потому что для того, чтобы их исполнять, нужны опять же дополнительные возможности.
— На изменение тарифов влияют возложенные на операторов обязательства по исполнению регуляторных требований, в том числе по закону Яровой, который обязывает операторов связи и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, видео, иные электронные сообщения пользователей в течение полугода, — уточнили в региональном офисе МТС.
Предупреждение о повышение цен прислали не только абонентам МТС. В прошлом мае цены поднял оператор Yota. Такое сообщение пришло абоненту в Новосибирске:
«Здравствуйте. Сохраняли цены как могли, но натиск рынка не сдержать — с 18.05.2021 ваш тариф будет стоить на 21 рубль больше. Но мы знаем, как платить меньше. Связь можно оплачивать кешбэком от покупок у наших партнеров. Например, от суммы заказов с AliExpress возвращается 2,5%. Подробнее — в разделе «Покупки» на сайте и в приложении Yota. А безлимитный интернет остается безлимитным, можно проверить. Ваша Yota».
— Действительно, в прошлом году у части клиентов произошли изменения стоимости их пакета связи, ведь при ценообразовании мы всегда ориентируемся на целый ряд факторов: ставка НДС, включенная в любую цепочку поставки товаров и услуг, инфляция, курсовые колебания, рыночная ситуация, — рассказали НГС о причинах повышения цен в компании Yota.
На сколько именно изменилась цена того или иного тарифа, ответить сложно, объяснил оператор, ведь в
Билайн пока не повышает тарифы, но рассматривает возможность изменения цен на часть архивных тарифов.
— Абонентов предупредим заранее и предоставим возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана, — ответила на вопрос о повышении цен руководитель внешних коммуникаций Билайн в Сибири и на Дальнем Востоке Яна Назарова. — В целом по теме корректировки тарифов можем отметить, что это обычная рыночная практика. На нашем телеком-рынке сегодня высокий уровень конкуренции — он позволяет балансировать предложение по тарифам, что делает услуги связи в России одними из самых доступных в мире.
Из лидеров большой четверки мобильных операторов комментировать повышение цен решились только МТС и Билайн.
В компании «Мегафон» сказали, что оператор воздерживается от комментариев на эту тему во всех регионах. В «Теле2» ответили, что комментариев по этому вопросу от них не будет.
В МТС также считают, что корректировки цены тарифных планов — это обычные маркетинговые инструменты на конкурентном рынке, и ими пользуются все операторы.
— МТС, как и любой оператор, регулярно пересматривает тарифные планы и обновляет их в соответствии с рыночными трендами и потребностями пользователей. Мы заранее и в максимально развернутом формате предупреждаем наших абонентов об изменениях, чтобы у них было время определиться: остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку, — объяснила представитель Центра по связям с общественностью МТС в Новосибирской области Татьяна Зубко.
По ее словам, большинство новосибирцев сегодня выбирает тариф с пакетом интернет-трафика
— Общий рост потребления сервисов МТС и нагрузки на сеть обусловил более интенсивное развитие сети МТС в регионе: на конец 2021 года емкость сети в НСО была увеличена на 30 процентов, а покрытие LTE сети выросло в 1,5 раза, — отметили в МТС.
Кстати, на днях оператор «Мегафон» сообщил, что запустил модернизированную сеть для внедрения 5G в Первомайском сквере, на улице и площади Ленина, в верхней зоне Академгородка. Это поможет в будущем быстро перейти на новый стандарт связи, объяснили в компании.
Как пишет издание «Коммерсантъ», цены на архивные тарифы будут повышать все мобильные операторы. В среднем она вырастет на 10%. Эксперты связывают рост цен на связь с инфляцией, увеличением мобильного трафика и не исключают дальнейшего подорожания услуг операторов на 10–12%.
Новосибирский маректолог Дмитрий Мишин считает, что здесь всё просто: операторы повышают цены по той же причине, что и все остальные — мы давно заметили рост цен на продукты, услуги.
— Оборудование, комплектующие и расходные материалы — всё это зарубежного производства. Растут доллар и евро — растут и цены в рублях. Растут цены на оборудование — растут тарифы, — заключил Дмитрий Мишин.
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