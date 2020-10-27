«Тусоваться ночью больше нельзя»: владельцы баров — о новых ограничениях для общепита в Новосибирске

Что касается последствий для ресторанной отрасли, то всё будет зависеть от культуры потребления. Сейчас в Новосибирске она такова, что люди тусуются ночью. Потому что можно. Но если мы коллективно с нашими гостями принимаем факт, что тусоваться ночью больше нельзя (а другого варианта пока нет и в ближайшее время не будет), то можно эту схему изменить. По моему мнению, эта ситуация продлится как минимум до Нового года, а может быть, и дальше. Поэтому мы будем работать в этих новых условиях и просто начнем работать раньше. Приучать наших гостей к мысли, что если ты хочешь тусить, то придется прийти раньше. Да, в пятницу это будет труднее, потому что люди работают еще, но всё решаемо.



«Запрет на работу ночью сулит серьезные потери»



Игорь Каменев (The Rooks, InCider):



— Ограничения у нас довольно щадящие — есть регионы, где заведения теперь должны закрываться в 11 или даже в 10 вечера. Единственный вопрос: чем продиктовано требование не начинать работу раньше 8 утра? В это время люди приходят только за кофе, и их немного. Правда, торговать навынос кофейни смогут в любое время. Самое важное исключение сделано для точек, находящихся в зданиях вокзалов, аэропортов и гостиниц. Такого во многих регионах нет. То есть, по идее, всё это должно касаться и заведений в здании гостиницы «Центральная», и в любых других отелях тоже.