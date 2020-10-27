«Тусоваться ночью больше нельзя»: владельцы баров — о новых ограничениях для общепита в Новосибирске

С этой недели начинают действовать новые ограничения для предприятий общепита, принятые новосибирскими властями. По сравнению с тотальным запретом весной 2020-го нынешние меры выглядят очень мягкими, но и они приведут к серьезным финансовым потерям для сотен заведений. Рестораторы рассказали обозревателю НГС Стасу Соколову, кто пострадает больше всего и кого эти ограничения не коснутся вовсе.
«Хочешь тусить — придется прийти пораньше»
Андрей Васин (BlaBlaBar):
— Введенные ограничения мне представляются довольно мягкими, потому что они всё равно дают возможность хоть как-то работать. Лучше уж так, чем совсем никак. По поводу эффективности принимаемых мер можно спорить сколько угодно, но я к ним отношусь как к новым правилам. Или ты их соблюдаешь, или закрываешь заведение совсем.
Что касается последствий для ресторанной отрасли, то всё будет зависеть от культуры потребления. Сейчас в Новосибирске она такова, что люди тусуются ночью. Потому что можно. Но если мы коллективно с нашими гостями принимаем факт, что тусоваться ночью больше нельзя (а другого варианта пока нет и в ближайшее время не будет), то можно эту схему изменить. По моему мнению, эта ситуация продлится как минимум до Нового года, а может быть, и дальше. Поэтому мы будем работать в этих новых условиях и просто начнем работать раньше. Приучать наших гостей к мысли, что если ты хочешь тусить, то придется прийти раньше. Да, в пятницу это будет труднее, потому что люди работают еще, но всё решаемо.
«Запрет на работу ночью сулит серьезные потери»
Игорь Каменев (The Rooks, InCider):
— Ограничения у нас довольно щадящие — есть регионы, где заведения теперь должны закрываться в 11 или даже в 10 вечера. Единственный вопрос: чем продиктовано требование не начинать работу раньше 8 утра? В это время люди приходят только за кофе, и их немного. Правда, торговать навынос кофейни смогут в любое время. Самое важное исключение сделано для точек, находящихся в зданиях вокзалов, аэропортов и гостиниц. Такого во многих регионах нет. То есть, по идее, всё это должно касаться и заведений в здании гостиницы «Центральная», и в любых других отелях тоже.
Но вот для баров, которые ориентированы на тусовку, запрет работы ночью сулит серьезные потери. Основной трафик у нас в поздние часы. Сначала люди где-то едят, а потом уже едут в заведения, где могут общаться более непринужденно. И основной народ собирается у нас после десяти вечера. В это время — с десяти до двух ночи — к нам приходит порядка 50% всех гостей. Это не только доходы бара, но и заработок сотрудников, ведь они получают зарплату в зависимости от времени работы, сократятся и чаевые. А это сотни барменов и официантов.
Для владельцев заведений это сокращение доходов ударит еще и потому, что на этот раз нам никто не обещает никакой помощи, не будет и скидок по оплате аренды. Мы всё еще не отошли от весенних и летних ограничений, поэтому последствия могут быть тяжелыми.
Хотелось бы видеть больше логики в действиях властей. Потому что, с одной стороны, запрещаются ночные тусовки (что, может быть, и правильно). Но при этом проводятся какие-то забеги, фестивали. Сейчас вот на начало ноября намечен фестиваль казачества. Чем это лучше работы бара после полуночи, я не понимаю.
«Надо ждать новой волны закрытий заведений»
Владислав Дорошенко (Morricone, «Хамовники», «Курагадиван» и другие):
— Бары являются в первую очередь увеселительными заведениями с вечерним и ночным временем работы. Ограничение работы в ночное время — это серьезный удар по этому классу заведений. Думаю, нам надо ждать новой волны закрытий в этом формате. Но, на мой взгляд, это адекватная мера происходящим событиям в стране и городе. Основное распространение коронавируса происходит в местах массового скопления людей, бары и клубы относятся к таким местам. Поддерживаю ее.
«Многострадальный общепит»
Григорий Морозов (Schultz, Fry, Old Pub John Gregor):
— Мера воспринимается как завуалированное ограничение, то есть вроде как мы особо ничего не ограничиваем, но, по сути, для некоторых категорий заведений эта мера равноценна полному закрытию. По заведениям, заточенным под тусовку, это, безусловно, ударит, но особенно по тем, где формат предполагает досуг после полуночи. В целом по барам и ресторанам поток сократился процентов на 30–40.
Не очень понятно, как связана вероятность заражения со временем пребывания в заведении. Ведь после 00:00 новые гости уже практически не заходят, и такие меры будут способствовать не снижению заболеваемости, а снижению суммы среднего чека и выручек заведений прежде всего. Который и так сильно сократился в последнее время, так как многие гости сами опасаются куда-то выходить. Повлиял на снижение потока гостей и переход на удаленную работу.
В общем, скорее всего, дело обстоит так: предпринять что-то надо, а серьезные запреты вводить нельзя. И тут на помощь, как всегда, приходит многострадальный общепит. В целом непонятно, почему в Москве, генерирующей треть новых случаев заболевания по стране, власти обходятся мероприятиями дополнительного контроля, а у нас способны только на запретительные меры?
Поддерживаете ли вы решение властей запретить работать общепиту после 23:00?
И без административных ограничений общепит переживает тяжелые времена. Даже в сентябре, когда все рестораны и бары могли работать в обычном режиме, общий оборот заведений Новосибирской области сократился по сравнению с прошлым годом на 36%. Всего же с начала года ресторанная отрасль потеряла уже 9 миллиардов рублей выручки.