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Осень Ледяной прогноз на выходные: к Новосибирску подбирается циклон

Ледяной прогноз на выходные: к Новосибирску подбирается циклон

Новосибирцев ждут -13 градусов и порывы ветра до 20 м/с

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13 комментариев

Будет ветрено — одевайтесь теплее!

В Новосибирской области ожидаются холодные дни — температура может опуститься до -13 градусов. Также будет достаточно сильный ветер с порывами до 20 м/с.

— По югу области через Алтайский край смещается циклон. Он будет проходить в течение суток. Там ждем более интенсивные осадки. В начале следующей недели будет уже постепенное потепление, — объяснила Елена Газимова, синоптик Западно-Сибирского УГМС.

В Новосибирске завтра, 12 октября, ночью будет -3…-5 градусов, а днем +1…+3 градуса. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. В ночные часы местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем преимущественно без осадков.

В воскресенье, 13 октября, в городе в темное время суток -4…-6 градусов, в светлое +1…+3 градуса. Ветер северный 5-10 м/с. Осадков не ожидается.

14 октября, в понедельник в ночные часы -5…-7 градусов, в дневные +3…+5 градусов. Ветер северный 3-8 м/с. Осадков не будет.

В Новосибирской области будет значительно холоднее. В субботу, 12 октября, ночью -3…-8 градусов, местами до +2 градусов, днем 0…+5 градусов. В темное время суток местами небольшие, по югу области умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В светлое время суток преимущественно без осадков, по юго-востоку местами небольшие дожди с мокрым снегом. Местами будут гололедные явления. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, с порывами до 20 м/с.

13 октября, послезавтра в ночные часы -4…-9 градусов, в дневные -1…+4 градусов. Без осадков. Ветер северный ночью 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Днем 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В понедельник, 14 октября, в темное время суток ожидается -3…-8 градусов, местами до -13 градусов, в светлое время суток +1…+6 градусов. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В трех районах Новосибирской области сегодня, 11 октября, выпал снег. Трассу Новосибирск — Омск засыпало.

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Комментарии
13
Директор Завода (Ржака)
1 час
Рашен Милтон ?
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
24 минуты
У дефки на фотге к новасти пакет Гальсэдония, ча ткоэ?
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