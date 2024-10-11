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Осень «Гололед страшный»: трассу Новосибирск — Омск засыпало снегом

«Гололед страшный»: трассу Новосибирск — Омск засыпало снегом

Холодная воздушная масса идет с севера

982
2 комментария

Такая ситуация на дорогах

Трассу Новосибирск — Омск засыпало снегом. Об этом сообщают подписчики телеграм-канала «ЧП Новосибирск». Непогода пришла сегодня, 11 октября.

— Если не переобули автомобиль, то лучше сидите дома. Гололед страшный, — предупреждают в телеграм-канале.

Новосибирские синоптики подтвердили, что сейчас на юге области и в стороне Омска идет снег.

— В той стороне снегопады есть, точнее, осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура -2… -3 градуса. Холодная воздушная масса с севера ожидает южные районы Новосибирской области на предстоящие сутки. Есть гололедные явления, — объяснила Марина Виноградова, ведущий синоптик Западно-Сибирского УГМС.

Первый снег выпал ночью на 11 октября в Усть-Тарском районе.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
2
Гость
7 минут
АйдаБурунья!
Гость
8 минут
Поздно. Его уже распилили. А можно ли бы взлететь.
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