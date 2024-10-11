«Гололед страшный»: трассу Новосибирск — Омск засыпало снегом

Такая ситуация на дорогах Источник: «ЧП Новосибирск» / Telegram











Трассу Новосибирск — Омск засыпало снегом. Об этом сообщают подписчики телеграм-канала «ЧП Новосибирск». Непогода пришла сегодня, 11 октября.

— Если не переобули автомобиль, то лучше сидите дома. Гололед страшный, — предупреждают в телеграм-канале.

Новосибирские синоптики подтвердили, что сейчас на юге области и в стороне Омска идет снег.

— В той стороне снегопады есть, точнее, осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура -2… -3 градуса. Холодная воздушная масса с севера ожидает южные районы Новосибирской области на предстоящие сутки. Есть гололедные явления, — объяснила Марина Виноградова, ведущий синоптик Западно-Сибирского УГМС.