А вот и зима: снегом завалило несколько районов Новосибирской области

Слева — улица в Чановском районе, а справа дорога в Татарском районе Источник: читатели НГС











В трех районах Новосибирской области выпал снег. Особенно сильно его заметно в Чановском и Татарском районах. Читатели НГС прислали в редакцию фотографию заснеженной улицы и трассы. Также снег ночью шел в Усть-Таркском районе.

Новосибирские синоптики объяснили, что в районе границы с Омской областью действительно идут осадки в виде дождя и мокрого снега. По юго-западу региона движется циклон, который продержится больше суток. Завтра и послезавтра в темное время суток прогнозируют температуру около -8… -9 градусов, что способствует снегопаду.

Но ждать, что снежный покров установится в ближайшие дни, не стоит. Земля слишком теплая, а через несколько дней в регион вернется более комфортная погода.