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Осень А вот и зима: снегом завалило несколько районов Новосибирской области

А вот и зима: снегом завалило несколько районов Новосибирской области

Он идет в районе границы с Омской областью

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Слева — улица в Чановском районе, а справа дорога в Татарском районе

В трех районах Новосибирской области выпал снег. Особенно сильно его заметно в Чановском и Татарском районах. Читатели НГС прислали в редакцию фотографию заснеженной улицы и трассы. Также снег ночью шел в Усть-Таркском районе.

Новосибирские синоптики объяснили, что в районе границы с Омской областью действительно идут осадки в виде дождя и мокрого снега. По юго-западу региона движется циклон, который продержится больше суток. Завтра и послезавтра в темное время суток прогнозируют температуру около -8… -9 градусов, что способствует снегопаду.

Но ждать, что снежный покров установится в ближайшие дни, не стоит. Земля слишком теплая, а через несколько дней в регион вернется более комфортная погода.

Трассу Новосибирск — Омск сегодня засыпало снегом.

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8
Директор Завода (Ржака)
1 час
В северной Каролине и Юте снега нет.
Коляныч 2.0
41 минута
Проживающий в США миллиардер Арсений Яценюк пообещал построить стену для защиты от ураганов.
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