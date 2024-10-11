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Осень Первый снег выпал в Новосибирской области — фото

Первый снег выпал в Новосибирской области — фото

В регион пришло похолодание

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3 комментария

Непогода пришла в область ночью, но в Новосибирске пока снег не был замечен

Первый снег выпал ночью на 11 октября в Усть-Тарском районе. Об этом сообщает местное издание «Знамя труда» в своем сообществе во «ВКонтакте».

В СМИ отмечают, что было холодно и ветрено и около 21:00 пошел снег. Свое сообщение издание иллюстрировало очень атмосферным фото с небольшой метелью на фоне горящего фонаря.

Вот такой был пейзаж

Отметим, что в ближайшее время в регионе будет холодно. Во второй декаде октября по ночам ожидается до -11 градусов. При этом не стоит отчаиваться — тепло еще будет. Волна тепла с температурой до +17… +22 градусов ожидается в третьей декаде октября.

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Вы тоже сняли снег на фото или видео? Присылайте их в редакцию!

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Комментарии
3
Гость
16 минут
Чудо чудное, диво дивное! В октябре снег выпал! Никогда такого не было - и вот опять.
Гость
9 минут
Чё-та маловато заборов на фото
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