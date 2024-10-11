Первый снег выпал в Новосибирской области — фото

Первый снег выпал ночью на 11 октября в Усть-Тарском районе. Об этом сообщает местное издание «Знамя труда» в своем сообществе во «ВКонтакте».
В СМИ отмечают, что было холодно и ветрено и около 21:00 пошел снег. Свое сообщение издание иллюстрировало очень атмосферным фото с небольшой метелью на фоне горящего фонаря.
Отметим, что в ближайшее время в регионе будет холодно. Во второй декаде октября по ночам ожидается до -11 градусов. При этом не стоит отчаиваться — тепло еще будет. Волна тепла с температурой до +17… +22 градусов ожидается в третьей декаде октября.