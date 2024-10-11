Первый снег выпал в Новосибирской области — фото

Непогода пришла в область ночью, но в Новосибирске пока снег не был замечен Источник: Станислав Соколов / NGS.RU











Первый снег выпал ночью на 11 октября в Усть-Тарском районе. Об этом сообщает местное издание «Знамя труда» в своем сообществе во «ВКонтакте».

В СМИ отмечают, что было холодно и ветрено и около 21:00 пошел снег. Свое сообщение издание иллюстрировало очень атмосферным фото с небольшой метелью на фоне горящего фонаря.

Вот такой был пейзаж Источник: «Знамя труда | Усть-Таркский район» / Vk.com









