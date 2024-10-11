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Новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду октября

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Осень До -11 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду октября — идет арктический холод

До -11 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду октября — идет арктический холод

Сибирякам пора утепляться

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1 комментарий

Потепление можно ждать только во второй половине декады

В Новосибирской области вторая декада октября ожидается ниже нормы на 1–2 градуса. Среднедекадная температура составит 0… +3 градуса.

— Ожидаются колебания температуры воздуха ночью -1… -6 градусов, местами до -11 градусов. Во вторую пятидневку от -2… +3 градусов. В дневные часы от -1… +4 градусов до +3… +8 градусов. Сначала придет арктический холод, а во вторую пятидневку ожидается повышение температуры.

Осадки в виде дождя и мокрого снега предполагаются в отдельные дни декады.

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Волна тепла с температурой до +17… +22 градусов ожидается в третьей декаде октября.

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Комментарии
1
Yumare
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Зима близко...
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