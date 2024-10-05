Пастила из калины и цукаты из тыквы: шесть простых рецептов лакомств из осенних овощей, ягод и грибов

Осенние дары можно превратить в чудесное угощенье Источник: Роман Данилкин / 63.RU











К началу октября многие устали от консервирования, уксуса и укропных зонтиков. Самое время задуматься о приготовлении десертов. Попробуйте приготовить что-то из шести простых рецептов лакомств из осенних овощей и ягод от новосибирских дачников.

Пастила из калины

Вам потребуется: 500 г калины, 500 г сахара.

Количество сахара можно увеличить на 100–200 г. Все зависит от того, насколько сладкой была ягода, и личных предпочтений. Калину перебрать, промыть, дать стечь воде, переложить в кастрюлю, накрыть крышкой и поставить на огонь. Подождать, пока ягоды начнут лопаться, снять с огня и дать остыть. Перетереть калину через мелкое металлическое сито в пюре. Варить его на слабом огне до загустения, всыпать сахар и варить на слабом огне еще 7–10 минут, постоянно помешивая.

Вылить тонким слоем пюре на бумагу для выпечки на противень или в специальную посуду для сушилки. Сушить при температуре 70 градусов в течение 4–5 часов. Скрутить, нарезать так, как нравится.

Козинаки из рябины

Вам потребуется: 1 кг рябины, 600 г сахара, 500 г арахиса или грецкого ореха.

Рябину хорошо помыть, выложить на противень и пересыпать сахаром. Поставить в прогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. В это время слегка обжарить измельченные орехи на сухой сковороде и затем смешать с рябиной. Переложить массу в фольгу и сформировать брикет. Положить под пресс на три дня. Разрезать.

Цукаты из тыквы

Из тыквы можно легко делать ароматные десерты Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Вам потребуется: 1 кг тыквы, 2 стакана сахара, 2 яблока, половинка лимона, палочка корицы, стакан воды.

Нарезать тыкву кубиками примерно 2 на 2 сантиметра. С яблок и лимона снять кожуру, порезать, добавить к тыкве. Засыпать сахаром, оставить на ночь в холодильнике. Достать, долить воду, довести до кипения и варить 5 минут. Дождаться полного остывания. Опять довести до кипения и варить 5 минут. Остудить. Сделать так еще два раза. Достать цукаты, дождаться, пока стечет сироп, выложить на пергамент и оставить до утра. Готово.

Тыквенное печенье

Вам потребуется: 200 г очищенной тыквы, 2 стакана муки, треть чайной ложки молотой корицы, полстакана сахара, полстакана растительного масла, щепотка соли, две чайных ложки разрыхлителя, молотый имбирь или молотый мускатный орех по вкусу.

Сварить тыкву до мягкости. Муку смешать с корицей и другими добавками по вкусу, добавить разрыхлитель. В другой посуде размять тыкву, добавить сахар, растительное масло. Соединить с мукой, замесить нетугое тесто. Сформировать печенье той формы, что вам нравится, можно сделать небольшие кругляши. Выложить на бумагу для выпечки. Запекать при температуре 180 градусов в течение 20–30 минут.

Чизкейк из белых грибов

Боровики можно будет собирать до конца октября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вам потребуется: для творожной смеси — 150 г сухих белых грибов, 350 г сливок 35%-ных, 800 г творожного сыра, 250 г самой жирной сметаны, 5 яиц, 1 желток, 200 г сахарной пудры; для основы — 250 г печенья, 150 г сливочного масла.

Чизкейк не так сложно готовить, если есть вдохновение. Заранее нужно залить грибы на 8 часов горячими сливками, затем перемолоть в блендере в пюре, добавить сметану, перемешать. Печенье измельчить в блендере, добавить мягкое сливочное масло. Тесто выложить в форму, сформировать бортики.

В творожный сыр добавить сахар, ввести постепенно яйца и желток, постоянно размешивая. Добавить пюре с грибами. Выложить смесь на заготовку из печенья. Выпекать в духовке при 180 градусах около 20–25 минут. Достать, дать остыть.

Яблоки в карамели

Вам потребуется: 4–5 яблок, 300 г сахара (можно тростникового), 50 мл воды, шпажки.

Удалить у помытых яблок плодоножку и воткнуть в них по шпажке. В кастрюлю вылить воду и всыпать сахар. На медленном огне довести до кипения, постоянно аккуратно помешивая. Оставить покипеть на 2 минуты, убрать с огня, дождаться, пока не будет пузырьков (2–3 минуты), окунуть в карамель яблоки. Поставить яблоки сушиться на бумагу для запекания.

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