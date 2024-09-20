В борщ и в салат: лучшие рецепты заготовок на зиму из свеклы

Из свеклы можно приготовить даже варенье Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Богатый урожай свеклы может поставить любого дачника в тупик: она занимает достаточно много места в погребе и может испортиться, если нарушить условия хранения. А ведь из этого вкусного и полезного овоща можно сделать множество интересных заготовок на зиму. Новосибирские дачники поделились своими самыми любимыми и лучшими рецептами.

Маринованная свекла

Вам потребуется: 2 кг свеклы, пол-литра воды, 5 столовых ложек сахара, 3 столовые ложки соли, 4 лавровых листа, 5–6 горошков перца, пара зонтиков укропа, 3–4 зубчика чеснока, 6 столовых ложек яблочного уксуса.

Отварить свеклу до готовности, нарезать небольшими брусочками. Вылить воду в кастрюлю, поставить на огонь, добавить соль, сахар, перец горошком, лавровые листья. После закипания варить 5–7 минут, добавить уксус, снять с огня. В стерилизованные банки выложить укроп, порезанный чеснок, свеклу. Залить маринадом, закатать.

Свекла с хреном

Вам потребуется: 200 г свеклы, 150 г хрена, 250 мл воды, 2 столовые ложки уксуса, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли.

Сварить свеклу, хрен почистить. Натереть их на терке или прокрутить через мясорубку. Воду поставить на огонь, добавить сахар, соль. Кипятить 3–5 минут, влить уксус, снять с огня, влить в смесь свеклы с хреном. Тщательно перемешать, разложить в стерилизованные банки, закрутить. Использовать как соус.

Икра из свеклы

Свекла придаст заготовкам яркий характерный для этого овоща цвет Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Вам потребуется: 500 г свеклы, 300 г помидоров, 150 г лука, 3–4 зубчика чеснока, 3 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, четверть чайной ложки лимонной кислоты.

Вареную свеклу и томаты пропустить через мясорубку. Лук мелко порубить. На растительном масле обжарить лук, добавить свеклу с томатами. Жарить на среднем огне 10 минут, периодически помешивая. Выдавить чеснок, перемешать. Переложить в кастрюлю. Влить лимонную кислоту, разведенную в трех столовых ложках воды. Довести до кипения, тушить на медленном огне 20 минут, постоянно помешивая. Разложить в стерилизованные банки, закатать.

Заправка для борща

Вам потребуется: 1 кг свеклы, 1 кг моркови, 1 кг помидоров, 500 г сладкого перца, 6 столовых ложек томатной пасты, стакан растительного масла, головка чеснока, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки соли.

Помидоры с сырой свеклой перекрутить в мясорубке, добавить томатную пасту, соль, сахар и тщательно перемешать. Свеклу можно не пропускать через мясорубку, а натереть на крупной терке. Довести смесь до кипения. Влить растительное масло. Добавить нашинкованную морковь со сладким перцем, мелко порубленный лук. Варить на медленном огне 45 минут, периодически помешивая. Добавить мелко порубленный чеснок, варить еще 15 минут. Разложить в стерилизованные банки, закатать.

Свекла с капустой и морковью

Свекла отлично сочетается с морковью и капустой Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Вам потребуется: 500 г капусты, 300 г свеклы, 150 г моркови, 100 г лука, 3 столовые ложки уксуса 9%-го, 4 столовые ложки растительного масла, 2 чайные ложки сахара, 2 чайные ложки соли, 1 чайная ложка паприки, пол чайной ложки черного или красного молотого перца (можно положить меньше, по вкусу), 5–6 горошин черного перца.

Капусту нашинковать, морковь и свеклу натереть на крупной терке или терке по-корейски, лук нарезать полукольцами. Смешать овощи. Добавить сахар, соль, уксус, паприку, перец. Тщательно перемешать. Оставить при комнатной температуре на 2 часа.

Разложить салат в стерилизованные банки. На дно кастрюли положить полотенце, поставить банки, прикрытые крышками, залить водой по плечики. Держать в кипящей воде 20 минут. Аккуратно вынуть, закатать.

Варенье из свеклы

Вам потребуется: 500 г свеклы, 500 г сахара, 70 мл лимонного сока, цедра лимона (по вкусу).

Сырую свеклу почистить и натереть на мелкой терке в кастрюлю. Добавить сахар, лимонный сок, цедру. Довести до кипения и убавить огонь до минимума. Варить, регулярно помешивая, около 60–75 минут. Разложить в стерилизованные банки, закатать.

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