Если надоело солить целиком: вкусные заготовки на зиму из красных помидоров — от аджики до томатной пасты

Помидоры могут быть как самостоятельной заготовкой, так и дополнять другие овощи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В начале сентября дачники собирают килограммы красных помидоров в теплице, а в это время доспевают томаты, собранные зелеными с огорода. Что делать с таким объемом, когда целиком закатывать помидоры уже надоело? Новосибирские дачники поделились своими рецептами.

Огурцы в томатной заливке

Вам потребуется: 1 кг помидоров, 1 кг огурцов, 2 сладких перца, 5–6 зубчиков чеснока, 1 столовая ложка соли, 3 столовых ложки сахара, 3 столовых ложки растительного масла, 5 столовых ложек уксуса 9%.

Помидоры без плодоножек отварить до мягкости, сделать сок с помощью блендера или протереть через сито. Сладкий перец нарезать соломкой, огурцы нарезать кружочками. Чеснок мелко порезать. Томатный сок довести до кипения, засыпать соль, сахар, влить растительное масло и уксус. Поварить 3–5 минут. Добавить огурцы, чеснок, сладкий перец. Довести до кипения и подождать 7 минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Острая аджика из помидоров

Вам потребуется: 2 кг красных помидоров, 10 небольших острых перцев, 2 сладких перца, 100 г чеснока, 2 столовых ложки соли, 5 столовых ложек сахара, 4 столовых ложки уксуса 9%, чайная ложка черного молотого перца, лавровый лист.

Почистить и нарезать помидоры и перцы так, чтобы они проходили в мясорубку. Перекрутить их, поставить на плиту, добавить лавровый лист, всыпать черный молотый перец. Дать закипеть, варить на слабом огне 30 минут, периодически помешивая. Добавить сахар, соль, перемолотый чеснок, уксус. Через 10 минут разлить в стерилизованные банки, закатать.

Томатная паста с кориандром

Такие помидоры зимой будут на вес золота Источник: Дарья Пона / 74.RU











Вам потребуется: 2 кг красных помидоров, очищенных от сердцевины (если нужна густая паста), 2–3 сладких перцев (около 300 г), 1 чайная ложка семян кориандра, 2 столовых ложек соли, 3 столовых ложки сахара, 1 чайная ложка молотого красного перца, 4–5 горошины черного перца (по вкусу).

Помидоры и перец пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Добавить кориандр, черный перец горошком, красный перец. Довести до кипения, варить 30 минут, постоянно перемешивая. Добавить соль, сахар. Поварить еще минут 10–15 до необходимой густоты. Разложить в стерилизованные банки, закатать.

Баклажаны в томатной заливке

Вам потребуется: 2 кг баклажанов, 3–4 сладких перца, 1 кг томатов, 5–6 зубчиков чеснока, 1 столовая ложка соли, 2 столовых ложки сахара, 4 столовых ложки уксуса 9%, 5 столовых ложек растительного масла, перец черный молотый по вкусу, 1 чайная ложка зерен кориандра, пучок петрушки.

Баклажаны нарезать брусочками, пересыпать солью, чтобы они пустили сок. Через 20 минут слегка отжать сок с брусочков. Помидоры, перцы, чеснок перекрутить через мясорубку. Порубить мелко петрушку, добавить ее к томатам. Всыпать соль, сахар, кориандр, черный молотый перец. Перемешать. На растительном масле обжарить баклажаны на сильном огне в течение нескольких минут. Уложить их в стерилизованные банки. Томатный соус довести до кипения, поварить 3 минуты, добавить уксус, залить в банки. Прикрыть крышками. Положить на дно кастрюли полотенца, поставить банки, залить горячую воду по плечики. Кипятить 15 минут. Достать банки, закрутить.

Ароматное лечо

Томаты поспевают вместе с огурцами и перцами, поэтому стоит использовать побольше овощей в заготовках Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Вам потребуется: 2 кг помидоров, 2 кг сладкого перца, 5–6 зубчиков чеснока, 2 столовых ложки соли, 4 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки уксуса 9%, 6 столовых ложек растительного масла, 1 чайная ложка черного молотого перца.

Почищенный от семян перец нарезать брусочками, чеснок мелко порубить. Помидоры ошпарить кипятком, почистить от кожуры, перекрутить, залить в кастрюлю, дать закипеть. Поварить 3 минуты. Добавить соль, сахар, растительное масло, черный молотый перец. Поварить 10 минут на среднем огне, помешивая. Добавить в кастрюлю перец с чесноком, перемешать, довести до кипения. Поварить 10 минут на среднем огне, помешивая. Добавить уксус. Разложить по стерилизованным банкам, закатать.

Хренодер

Вам потребуется на 1 кг красных помидоров: 150 г чеснока, 150 г очищенного корня хрена, 2 чайные ложки соли, 2 чайные ложки сахара, 1 столовая ложка уксуса 9%.

Перекрутить помидоры с хреном и чесноком. Всыпать соль, сахар. Поставить на огонь, довести до кипения, варить 7–10 минут. Добавить уксус, поварить еще 2 минуты. Снять с огня и разлить по стерилизованным банкам. Закатать.

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