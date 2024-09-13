Квасим и маринуем: вкусные и простые рецепты заготовок из капусты на зиму

Для заготовок не потребуется слишком много времени Источник: Дарья Селенская / 74.RU











К третьей декаде сентября у дачников становится всё больше капусты. Часть урожая отправится на хранение, а часть можно пустить на заготовки на зиму. Конечно, есть привычные квашеная и маринованная капуста, но новосибирские дачники поделились своими рецептами более необычных заготовок.

Квашеная капуста

Вам потребуется: на каждые 2 кг капусты по 2 средние моркови, 2 столовые ложки соли, одна столовая ложка сахара, один литр воды.

Нашинковать капусту и морковь и смешать их в ведре или тазу. В подогретую воду добавить сахар, соль, полностью остудить. Можно добавить соль и сахар, не растворяя в воде. Но тогда придется всё аккуратно мешать в течение 5 минут или просто залить раствором.

Накрыть таз или ведро крышкой, придавить сверху. Раз в сутки на протяжении трех дней перемешивать или протыкать капусту палкой, чтобы дать выйти газу. На четвертые сутки достать, убрать на хранение.

Маринованная капуста

Вам потребуется: 2 кг капусты, 200 г моркови, один литр воды, 2 столовые ложки соли, 200 г сахара, 100 мл уксуса 9%, перец черный горошком и лавровый лист по вкусу.

Нашинковать капусту и морковь и смешать их в эмалированной или стеклянной емкости. Воду довести до кипения, добавить соль, сахар, лавровый лист, черный перец горошком. Поварить 5–7 минут, снять с огня, влить уксус. Сразу же залить капусту с морковью. Оставить на 2–3 часа до полного остывания, затем убрать в холодильник. Спустя 12 часов разложить в стерилизованные банки, закатать.

Солянка с грибами

Капуста отлично сочетается с другими овощами Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Вам потребуется: 2 кг капусты, 2 кг грибов (подберезовики, белые или маслята), 1 кг моркови, 700 г лука, стакан растительного масла, стакан томатной пасты. На 1 литр воды — 3 столовые ложки соли, 4 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки уксуса 9%, лавровый лист, черный перец горошком по вкусу.

Нашинковать капусту, морковь, лук. Смешать всё в тазу. В воде развести томатную пасту, соль, сахар, добавить лавровый лист, черный перец горошком. Смесь влить в таз, добавить растительное масло и поставить таз на огонь. Дать закипеть, постоянно помешивая.

Грибы нарезать крупными кусочками, отварить 20 минут, добавить к капусте в таз, перемешать, дать закипеть. Варить всё на среднем огне 45 минут, периодически помешивая.

Влить уксус, перемешать, поварить еще пять минут. Разложить солянку в стерилизованные банки, закатать.

Капуста со свеклой и морковью

Вам потребуется: 1 кг капусты, 500 г свеклы, 200 г моркови, 150 г лука, 100 мл растительного масла, 2 столовые ложки соли, 4 столовые ложки сахара, 6 столовых ложек уксуса 9%, чайная ложка черного молотого перца, чайная ложка острого красного перца, чайная ложка молотой паприки.

Нашинковать капусту, морковь, лук, смешать в тазу. Добавить натертую свеклу. Влить растительного масло. Добавить сахар, соль, уксус, черный и красный перец, паприку. Тщательно перемешать. Оставить при комнатной температуре на 1–1,5 часа.

В стерилизованные банки разложить салат. На дно кастрюли положить полотенце, залить водой и поставить банки с салатом, слегка прикрыть крышками. После закипания держать так 20 минут. Вынуть, закатать.

Ассорти с огурцами и помидорами

Капусту нужно шинковать острым ножом Источник: Кристина Полевая / 29.RU











Вам потребуется: 1 кг огурцов, 1 кг помидоров, 500 г капусты, 300 г болгарского перца, 300 г лука, 300 г моркови, 150 мл растительного масла, 100 г сахара, 4 столовые ложки соли, 6 столовых ложек уксуса 9%, свежая петрушка (по вкусу).

Нарезать полукружьями огурцы, помидоры, лук. Капусту с морковью мелко нашинковать. Отправить всё в таз. Добавить нарезанный соломкой болгарский перец и мелко порубленную петрушку. Влить растительное масло, уксус. Перемешать, добавить сахар и соль. Перемешать, оставить при комнатной температуре на 2–3 часа.

В стерилизованные банки разложить салат. На дно кастрюли положить полотенце, залить водой и поставить банки с салатом, слегка прикрыть крышками. После закипания держать так 30 минут. Вынуть, закатать.

Капуста по-корейски

Вам потребуется: 1 кг капусты, 300 г моркови, 200 г лука, 5–6 зубчиков чеснока, 1 столовая ложка соли (без горки), 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки приправы для морковки по-корейски, 2 столовые ложки уксуса 9%.

Капусту нарезать небольшими квадратиками, морковь натереть на терке для корейской морковки, лук нарезать тонкими полукольцами. В глубокой миске смешать овощи, добавить приправу для корейской моркови, соль, сахар. Перемешать, разложить в стерилизованные банки. Залить кипятком, влить уксус, закатать.

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