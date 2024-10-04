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Прогноз погоды на выходные в Новосибирске

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Осень подробности Остатки бабьего лета: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Новосибирске

Остатки бабьего лета: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Новосибирске

Похолодание ожидается в некоторых районах Новосибирской области

1 955
6 комментариев

В Новосибирске на выходных будет сухая теплая погода

В Новосибирске на выходных будет теплая солнечная погода. Осадков не ожидается, как и похолодания. Об этом редакции НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

– В выходные нас ждет хорошая погода без осадков и постепенное повышение температуры. Погода начнет портиться по области, там усилится ветер, но в городе пока преимущественно без осадков, все хорошо, – отметила Наталья Кичанова.

В ночь с 4 на 5 октября в городе будет + 3…+ 5 градусов, днем в субботу 5 октября ожидается +13…+15 градусов.

По области ночью ожидается 0 … +5 градусов, местами до -5 градусов. Днем будет +13…+18 градусов. Ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ветер будет юго-западный. Днем 2-7 м/с, местами порывы до 14 м\с.

В воскресенье ночью в городе температура будет в районе +2…+ 4 градусов, днем — +14…+ 16 градусов. По области 0…-5 градусов, местами до +5 градусов. Днем +14…+19 градусов. Осадков не ожидается, ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

В понедельник, 7 октября в городе ночью будет в районе +6…+8 градусов. Днем ожидается 12-14 градусов тепла. По области ночью будет +3… +8 градусов, днем +8… +13 градусов, местами до +18 градусов. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами ожидаются небольшие дожди. Ветер будет юго-западный, ночью 2-7, местами порывы до 13 м/с, днем 8-13 м\С, местами порывы до 19 м/с.

Ранее синоптики предположили, когда в Новосибирске ляжет снег. Прогнозы специалистов пока не точные.

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Комментарии
6
280001480
15 минут
отопление можно не давать
МАРГО
58 минут
Осень - время пить терпкий чай и есть печенье с корицей. Осень - время построить теплый дом из одеяла и влюбиться в новую книгу... Осень - время перемен и начинаний. У меня так, а как у вас???
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