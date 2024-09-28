Время еще есть: синоптики предположили, когда в Новосибирске ляжет снег

– Снег ляжет, скорее всего, в ноябре, как обычно, по средним датам установления снежного покрова. То есть, в конце первой декады. Бывает, конечно, раньше и позднее в зависимости от процессов. Пока что у нас нет оснований говорить о том, рано или поздно это произойдет. Прогноз на ноябрь только в разработке, был только предварительный. Уточненный появится 1−2 ноября, – отметила Наталья Кичанова.