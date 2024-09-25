«Метеостанции не зафиксировали»: синоптики — о первом снеге в Новосибирске

Новосибирцы видели снег в разных частях города Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Городские метеостанции не зафиксировали выпадение первого снега, который сегодня увидели жители Новосибирска. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Очевидцы сообщают, что наши метеостанции снега в Новосибирске не зафиксировали. Возможно, осадков просто было крайне мало. По территории области пока снега тоже нет, — объяснила синоптик.

Наталья Кичанова добавила, что, возможно, снег будет зафиксирован в предстоящую ночь.

Снежные осадки читатели НГС замечали в Калининском и Дзержинском районах, на левом берегу, а также в Толмачёво и Академгородке.