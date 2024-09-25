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Осень «Метеостанции не зафиксировали»: синоптики — о первом снеге в Новосибирске

«Метеостанции не зафиксировали»: синоптики — о первом снеге в Новосибирске

По прогнозам, в предстоящую ночь выпадет снег

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Новосибирцы видели снег в разных частях города

Городские метеостанции не зафиксировали выпадение первого снега, который сегодня увидели жители Новосибирска. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Очевидцы сообщают, что наши метеостанции снега в Новосибирске не зафиксировали. Возможно, осадков просто было крайне мало. По территории области пока снега тоже нет, — объяснила синоптик.

Наталья Кичанова добавила, что, возможно, снег будет зафиксирован в предстоящую ночь.

Снежные осадки читатели НГС замечали в Калининском и Дзержинском районах, на левом берегу, а также в Толмачёво и Академгородке.

Сегодня синоптики также уже рассказали, какой день на этой неделе в Новосибирске будет самым холодным.

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Комментарии
2
Почётный гражданин Левосибирска
1 минута
Всегда говорил, что синоптикам верить себя не уважать. Падает снег, а они не видят. Самый верный прогноз на ближайшее время это окно.
Гость
1 минута
Упс, а видео, фото ей не доказательства? Позор!
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