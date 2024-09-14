Пора убирать тыкву и капусту: как правильно их хранить дома и в погребе

В Сибири тыквенный сезон уже начинается Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











К середине сентября на огороде почти не остается овощей. Многие уже выкопали даже картошку. Поэтому возникает вопрос: когда же убирать тыкву и капусту. Разбираемся в сроках сбора и правилах хранения этих овощей вместе с экспертом.

Когда убирать тыкву с грядки

Тыкву нужно убрать с огорода до третьей декады сентября, так как овощ не выдержит заморозки в -5 градусов. Тыква не испортится, но храниться побитая морозом долго не будет.

Если ее вовремя собрать, то она может пролежать даже в квартире в течение нескольких месяцев, а в подвале будет храниться больше полугода.

Как хранить тыкву

Тыкву можно хранить в квартире или погребе. Дома подойдет темное, самое прохладное, но проветриваемое место. Нужно разложить тыковки так, чтобы они не касались друг друга, или обернуть каждую бумагой или ветошью.

На хранение в подвале стоит оставить только целые плоды — в местах ударов тыквы начинают подгнивать. Идеальная температура хранения — 0… +7 градусов с влажностью не более 80%. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина подчеркнула, что тыквы нельзя раскладывать на земляном полу: обязательно должна быть подстилка из соломы, опилок или сделан деревянный настил.

Когда срезать капусту

Капусту нужно срезать, пока кочан цел Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Позднеспелые сорта капусты можно оставить на огороде даже при заморозках: это холодостойкая культура, которая может выдержать кратковременное понижение температуры до -5 градусов.

— Капусту на квашение и другие заготовки, то есть позднеспелую, убирают в самую последнюю очередь. Огород к тому времени уже опустеет. Обычно это конец сентября — начало октября, — говорит Людмила Шубина.

Снега, конечно, ждать не стоит. Важно вовремя срезать кочаны — до того как они полопаются. Если пойдет трещина, то храниться такая капуста не будет и подойдет только для консервации.

— Нужно сразу срезать, когда трещина пошла по верхнему кроющему листу. Это первый признак того, что примерно через два–три дня лопнет и весь кочан, — предупреждает агроном.

В более южных и теплых регионах капуста может оставаться на огороде до второй декады октября, но в Сибири ее нужно срезать до конца первой декады октября.

Как хранить капусту

Квашеная капуста может храниться месяцами Источник: Дарья Селенская / 74.RU











В квартире капуста быстро начнет вянуть и придет в негодность. Ее лучше сразу положить в холодильник или держать на прохладном балконе до переработки.

— Лучше всего хранится капуста в погребе при температуре 0… +5 градусов. Влажность должна быть не выше 80%, лучше в пределах 60%, — объяснила Людмила Шубина. — В ящиках капусту нужно укладывать кочерыжкой вверх, так она будет храниться дольше. Обязательно должен быть доступ воздуха.

Квашеная капуста может храниться месяцами, как и консервированная с другими овощами.

Как заморозить капусту на зиму в морозилке

Если урожай белокочанной капусты был особо богатым, то часть капусты можно даже заморозить.

— Такая капуста не будет потом хрустящей, не подойдет для каких-то свежих салатов, но можно ее использовать для супов, начинки для пирожков, — перечислила агроном.

Кочан нужно помыть, обсушить, снять лишние листы и мелко нашинковать. Разложить в полиэтиленовые пакеты или контейнеры и отправить в морозилку.

Если места не так много, то можно капусту бланшировать: обдать кипятком и оставить на две минуты, затем слить воду и залить капусту холодной водой также на две-три минуты. Объем значительно уменьшится. Капусту разложить на полотенце, дождаться, пока высохнет, разложить в пакеты и заморозить.

Важное про сад и огород

В течение лета в теплице накапливались болезни, а в грунте — вредители. Важно правильно разобраться с ними осенью.

В конце сентября нужно уделить особое внимание плодовым кустарникам, а также клубнике с виноградом.