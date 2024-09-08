Секатор в помощь: как правильно обрезать виноград, крыжовник и другие культуры осенью

В конце сентября нужно уделить особое внимание плодовым кустарникам, а также клубнике с виноградом. Растения в это время готовят к зиме и следующему сезону, чтобы не остаться потом без ягод.
Обрезка клубники осенью
В конце сентября нужно провести финальную обрезку клубники. Удалить обязательно все старые листья, с пятнами, поврежденные и подсохшие. Часть специалистов советует обрезать всю листву, но это необязательная процедура.
— Точно нужно обрезать все усы — побеги с новыми розетками. Не вырвать руками, а именно аккуратно срезать под самый куст секатором. Листья полностью я не срезаю. Нет в этом особого смысла, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Районированные сорта прекрасно переносят морозы. Но можно замульчировать грядку листовым или хвойным опадом.
Осенняя обрезка винограда
Обрезку винограда проводят, когда лоза уже вызрела. Обычно это период с 10 по 20 октября. В первый год виноград осенью не обрезают, а просто укрывают на зиму. На второй год у растения уже две лозы — два прута, которые идут от саженца.
— Проводим формирующую обрезку. На каждом прутике нужно оставить по четыре почки. А всё, что выше — отрезать. Осенью мы обрезаем виноград с запасом, чтобы весной из восьми почек оставить только четыре. Но это будем подрезать уже весной, — отметила Людмила Шубина.
На третий год у винограда будет уже четыре крепкие лозы, и тогда уже формируют его веер. На каждой лозе нужно оставить по восемь почек, остальное сверху отрезать секатором.
— Если какие-то ветки слабые, то можно оставлять меньше почек — четыре или даже две. Самое главное, чтобы растение дальше гармонично развивалось, — отметила Людмила Шубина.
Так с помощью осенней обрезки формируют веерную систему. Виноград плодоносит только на молодых побегах, поэтому на четвертый и последующие годы на каждой старой ветви нужно оставлять по одной молодой на 4–8 почек.
Обрезка крыжовника осенью
Первые два года у крыжовника проводят только санитарную обрезку. На третий год нужно убирать не только больные и засохшие ветви, но и обрезать молодые побеги. Укорачивать примерно на 10-15 сантиметров.
Нужно вырезать все больные, кривые и растущие параллельно земле старые ветви. На кусте должно остаться не более трети от старых веток, чтобы он не загущался. В последующие годы нужно удалять все ветви, достигшие пятилетнего возраста.
Осенняя обрезка жимолости
Жимолость осенью подрезают, когда листья засохли. Это можно будет сделать в конце сентября — начале октября. В первую очередь нужно провести санитарную обрезку.
— Секатором срезать все сухие, поврежденные ветки. Удалить всю прикорневую поросль, — перечислила агроном. — Основные ветви укорачивать не нужно, чтобы не лишиться ягод.
Можно подрезать только дублирующие и загущающие куст ветви. Обычно на здоровом и достаточно молодом растении остается около 20 ветвей.
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