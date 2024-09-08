Секатор в помощь: как правильно обрезать виноград, крыжовник и другие культуры осенью

Все старые и больные ветви и листву нужно обязательно удалять, не жалея Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В конце сентября нужно уделить особое внимание плодовым кустарникам, а также клубнике с виноградом. Растения в это время готовят к зиме и следующему сезону, чтобы не остаться потом без ягод.

Обрезка клубники осенью

В конце сентября нужно провести финальную обрезку клубники. Удалить обязательно все старые листья, с пятнами, поврежденные и подсохшие. Часть специалистов советует обрезать всю листву, но это необязательная процедура.

— Точно нужно обрезать все усы — побеги с новыми розетками. Не вырвать руками, а именно аккуратно срезать под самый куст секатором. Листья полностью я не срезаю. Нет в этом особого смысла, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Районированные сорта прекрасно переносят морозы. Но можно замульчировать грядку листовым или хвойным опадом.

Осенняя обрезка винограда

С помощью осенней обрезки формируют веерную систему Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Обрезку винограда проводят, когда лоза уже вызрела. Обычно это период с 10 по 20 октября. В первый год виноград осенью не обрезают, а просто укрывают на зиму. На второй год у растения уже две лозы — два прута, которые идут от саженца.

— Проводим формирующую обрезку. На каждом прутике нужно оставить по четыре почки. А всё, что выше — отрезать. Осенью мы обрезаем виноград с запасом, чтобы весной из восьми почек оставить только четыре. Но это будем подрезать уже весной, — отметила Людмила Шубина.

На третий год у винограда будет уже четыре крепкие лозы, и тогда уже формируют его веер. На каждой лозе нужно оставить по восемь почек, остальное сверху отрезать секатором.

— Если какие-то ветки слабые, то можно оставлять меньше почек — четыре или даже две. Самое главное, чтобы растение дальше гармонично развивалось, — отметила Людмила Шубина.

Так с помощью осенней обрезки формируют веерную систему. Виноград плодоносит только на молодых побегах, поэтому на четвертый и последующие годы на каждой старой ветви нужно оставлять по одной молодой на 4–8 почек.

Обрезка крыжовника осенью

Первые два года у крыжовника проводят только санитарную обрезку. На третий год нужно убирать не только больные и засохшие ветви, но и обрезать молодые побеги. Укорачивать примерно на 10-15 сантиметров.

Нужно вырезать все больные, кривые и растущие параллельно земле старые ветви. На кусте должно остаться не более трети от старых веток, чтобы он не загущался. В последующие годы нужно удалять все ветви, достигшие пятилетнего возраста.

Осенняя обрезка жимолости

Основные ветви укорачивать не нужно, чтобы не лишиться ягод Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Жимолость осенью подрезают, когда листья засохли. Это можно будет сделать в конце сентября — начале октября. В первую очередь нужно провести санитарную обрезку.

— Секатором срезать все сухие, поврежденные ветки. Удалить всю прикорневую поросль, — перечислила агроном. — Основные ветви укорачивать не нужно, чтобы не лишиться ягод.

Можно подрезать только дублирующие и загущающие куст ветви. Обычно на здоровом и достаточно молодом растении остается около 20 ветвей.

Что еще почитать про сад и огород

Объясняем, когда выкапывать гладиолусы, хризантемы и георгины на зиму, чтобы сохранить самые любимые сорта.

Когда и как правильно высаживать озимый чеснок, мы узнали у агронома.