Венера и Луна встретятся в небе над Новосибирском. Сможем ли мы это увидеть?

Утром 9 ноября в небе над Новосибирском можно будет увидеть сближение Луны и Венеры. Явление произойдет в созвездии Девы.
Сближение произойдет около 04:30 в восточной части неба. Об этом НГС рассказал сотрудник новосибирского планетария Олег Кашин:
— Сближение этих светил закончится покрытием Венеры Луной. На короткое время Луна закроет собой Венеру, но это произойдет вечером, когда для нашего региона оба объекта уйдут за горизонт.
В начале ноября в Новосибирске также можно будет наблюдать за Юпитером. Лучшие условия для этого сложатся 3 ноября.