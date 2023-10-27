freedom
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 0/10
usd 93.22
eur 98.35
Срочно11 тысяч новосибирцев получили страшный диагноз
Все новости
Все новости

Венера и Луна встретятся в небе над Новосибирском. Сможем ли мы это увидеть?

Сближение произойдет в начале ноября

2 013

Луна закроет Венеру, но увидеть это не получится

Поделиться

Утром 9 ноября в небе над Новосибирском можно будет увидеть сближение Луны и Венеры. Явление произойдет в созвездии Девы.

Сближение произойдет около 04:30 в восточной части неба. Об этом НГС рассказал сотрудник новосибирского планетария Олег Кашин:

— Сближение этих светил закончится покрытием Венеры Луной. На короткое время Луна закроет собой Венеру, но это произойдет вечером, когда для нашего региона оба объекта уйдут за горизонт.

В начале ноября в Новосибирске также можно будет наблюдать за Юпитером. Лучшие условия для этого сложатся 3 ноября.

По теме

ВенераЛунаАстрономияБольшой новосибирский планетарий
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter