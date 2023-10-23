Юпитер взойдет в небе над Новосибирском — когда за ним наблюдать

Увидеть Юпитер получится и после 3 ноября. Расстояние между ним и Землей будет увеличиваться постепенно, поэтому за планетой можно наблюдать еще несколько недель после противостояния.



24 октября в небе над Новосибирском встретятся Луна и Сатурн. Наблюдать за ними можно будет без телескопа.