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Юпитер взойдет в небе над Новосибирском — когда за ним наблюдать

Эта планета — самая большая в Солнечной системе

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Юпитер и Земля подойдут на минимальное расстояние друг к другу

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В небе над Новосибирском можно будет увидеть Юпитер — самую большую планету Солнечной системы. Лучшие условия для наблюдения сложатся 3 ноября.

Сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин объяснил НГС, что Юпитер находится в 5 раз дальше от Солнца, чем Земля.

— Полный оборот вокруг светила Юпитер совершает почти за 12 земных лет. Это значит, что каждый год наша планета догоняет его и оказывается на одной линии между Юпитером и Солнцем. В таких случаях говорят, что Юпитер находится в противостоянии с Солнцем, — рассказал специалист.

3 ноября расстояние между Землей и Юпитером будет минимальным — 600 миллионов километров. При этом большая часть отраженного планетой света в сторону Солнца станет доступной для наблюдателя на Земле. В результате в небе планета будет выглядеть ярко.

— В нашем небе яркость планеты возрастем, а в телескоп можно видеть достаточно крупный «мячик с полосками». Удачу могут попытать и любители астрофотографии. При достаточном усердии можно получить неплохие любительские снимки, — объяснил Олег Кашин.

Увидеть Юпитер получится и после 3 ноября. Расстояние между ним и Землей будет увеличиваться постепенно, поэтому за планетой можно наблюдать еще несколько недель после противостояния.

24 октября в небе над Новосибирском встретятся Луна и Сатурн. Наблюдать за ними можно будет без телескопа.

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ЮпитерСолнцеАстрономияБольшой новосибирский планетарий
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