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Луна и Сатурн встретятся в небе над Новосибирском — когда наблюдать за явлением

Их можно увидеть без телескопа

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Луна и Сатурн будут находиться рядом

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В небе над Новосибирском встретятся Луна и Сатурн. Жители города смогут наблюдать за явлением без телескопа. Об этом сообщила НГС Виктория Дамм, специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ.

Соединение спутника и планеты можно заметить 24 октября.

— Луна пройдет по небесной сфере в 3 градусах южнее и ниже Сатурна. Видимый диаметр Луны — 32 угловых минуты, а это значит, что видимое расстояние на небесной сфере между Луной и Сатурном составит около 6 лун. У Сатурна звездна величина +0,7 m, — рассказала специалист.

Увидеть явление можно после захода Солнца на потемневшем небе в его юго-восточной части.

Недавно новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял полет кометы Нишимура. По словам сибиряка, он до последнего был не уверен, что ему удастся поймать в объектив комету.

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