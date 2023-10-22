Луна и Сатурн встретятся в небе над Новосибирском — когда наблюдать за явлением

В небе над Новосибирском встретятся Луна и Сатурн. Жители города смогут наблюдать за явлением без телескопа. Об этом сообщила НГС Виктория Дамм, специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ.
Соединение спутника и планеты можно заметить 24 октября.
— Луна пройдет по небесной сфере в 3 градусах южнее и ниже Сатурна. Видимый диаметр Луны — 32 угловых минуты, а это значит, что видимое расстояние на небесной сфере между Луной и Сатурном составит около 6 лун. У Сатурна звездна величина +0,7 m, — рассказала специалист.
Увидеть явление можно после захода Солнца на потемневшем небе в его юго-восточной части.
Недавно новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял полет кометы Нишимура. По словам сибиряка, он до последнего был не уверен, что ему удастся поймать в объектив комету.