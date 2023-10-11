Резкое похолодание пришло в Новосибирскую область — прогноз от синоптиков до конца недели

В Новосибирске в ближайшие дни будет резкое похолодание. На город надвигается холодный фронт. Синоптики Западно-сибирского метеоцентра дали прогноз погоды.
— Сегодня мы ждем прохождение холодного фронта, он уже подошел к западу области. Осадков с ним не много, они в основном по западу в виде дождя. Фронт контрастный, поэтому по востоку у нас сейчас около +22 градусов, а по западу +6...+7 градусов, — рассказала НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова
В четверг, 12 октября, ночью ожидается небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6–11 м/с. Будет похолодание. Ночью будет +4...+6 градусов, днем — +10...+12 градусов.
В пятницу, 13 октября, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с. Ночью обещают +3...+5 градусов, днем +9...+11 градусов.
В субботу, 14 октября, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 4–9 м/с, днем 6–11 м/с. Температура будет ночью +2..+4 градусов, днем +9...+11 градусов.
В Новосибирске в ноябре возможно сильное похолодание и обильные снегопады. Рассказываем, какой прогноз составили популярные сервисы.