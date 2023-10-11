Резкое похолодание пришло в Новосибирскую область — прогноз от синоптиков до конца недели

В Новосибирске в ближайшие дни будет резкое похолодание. На город надвигается холодный фронт. Синоптики Западно-сибирского метеоцентра дали прогноз погоды.

— Сегодня мы ждем прохождение холодного фронта, он уже подошел к западу области. Осадков с ним не много, они в основном по западу в виде дождя. Фронт контрастный, поэтому по востоку у нас сейчас около +22 градусов, а по западу +6...+7 градусов, — рассказала НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова

