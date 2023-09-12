Потепление до +21 градуса: какая погода будет в Новосибирске во второй декаде сентября

Синоптики составили прогноз погоды на вторую декаду сентября в Новосибирске. По данным специалистов, средняя температура будет выше нормы.
— Среднедекадная температура ожидается от +10 до +13 градусов, что выше нормы на 1–2 градуса. Преобладающий фон температур в ночные часы от +4 до +9 градусов при облачности до +14 градусов, днем от +15 до +21 градусов. В отдельные дни декады ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Ранее специалисты сообщили, что в Новосибирск пришло бабье лето. Синоптики ожидают, что устойчивая, сухая и теплая погода будет с перерывами на дожди из-за циклона, который заденет город на несколько дней.