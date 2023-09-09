Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске — в воздухе будут вредные примеси

В Новосибирске объявили штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, которые способствуют накоплению вредных примесей. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирского метеоцентра.
Ухудшения качества воздуха будет в период с 10 утра 10 сентября и до 18:00 11 сентября в Новосибирске.
— На территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере воздуха. Объявляются НМУ первой степени опасности, — написали на сайте метеоцентра.
В городе в субботу, 9 сентября, в первой половине дня не ожидаются осадки. Ветер юго-восточный,
Научный руководитель Гидрометцентра России предупредил жителей Новосибирской области о заморозках. Температуру ниже ноля ожидают в ближайшие дни.