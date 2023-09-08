«Температура до -3 градусов». Глава Гидрометцентра России предупредил о заморозках в Новосибирской области

Научный руководитель Гидрометцентра России предупредил жителей Новосибирской области о заморозках. Температуру ниже ноля ожидают в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство ТАСС, цитируя слова Романа Вильфанда.
— Заморозки до 1 — 2 градусов в ближайшие ночи ожидаются в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской областях, Карелии. В Алтайском крае, в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура ночью будет опускаться до -3 градусов, — сообщил руководитель Гидрометцентра страны.
Также, по словам синоптика, заморозки до 5 градусов ожидают в Омской области, а в Иркутской — до 7 градусов. Роман Вильфанд отметил, что это уже легкие морозцы.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.